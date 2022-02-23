台南下營農會蠶絲被熱銷，較去年同期成長5成。（劉秀芬攝）

冷氣團發威，保暖商品熱賣，台南市下營區農會蠶絲被成搶手貨，製被工人假日都要趕工，銷量較去年同期成長5成，預約訂單滿滿。台南市棉被寢具協會理事長吳松儒說，去年冬天比較早冷，今年低溫天數又多，台南相關製造產業業績成長1.5至2.5成。

台南市下營區農會生產手工生產製作蠶絲被已有30多年歷史，以前是使用在地蠶絲，台灣養蠶產業沒落後，改進口大陸蠶絲原料，還是由農會聘請的老師傅手工拉蠶絲被，每年約可賣出2000多床。

下營農會表示，去年12月冷氣團來襲先帶來一波買氣，連日的低溫更讓買氣不間斷，1月中旬8折促銷檔賣了560多床，1月18日至今調回到9折，也賣了380多床，銷量是去年同期的5成，最近訂單都要等約1星期才能交貨，以往幾年曾有霸王級寒流來襲，賣的量都沒今年多。

由於1床3公斤蠶絲被要用1150顆蠶繭拉230層製成，製作時間約1小時，每天也只能做10床左右，拉蠶絲被師傅近日天天趕工。

除了蠶絲被，將軍區的棉被寢具廠商近來業績也不錯。台南市棉被寢具協會理事長吳松儒說，北部天氣溼冷，保暖商品賣得好，銷量比南部好，台南相關廠商業績也成長1.5成至2.5成，近來都在趕工出貨中。