台南地區火鶴花受低溫影響，生長緩慢，出貨量大減。（劉秀芬攝）

連續多日低溫多雨，台南火鶴花雖尚未傳出災情，但火鶴花成長速度緩慢，出貨量大減，花農表示，冬季原本就是淡季，但還是有固定通路，價格也與往年持平，不過出貨量大約只有去年同期的一半，農民收入也減少。

花農表示，最近火鶴花出貨量大減，有兩個原因，其一是今年冷得早，雖然沒有霸王級寒流，但低於攝氏15度以下天數多，造成火鶴花生長速度慢，有的幾乎停滯，因此可採收的花也變少。

其次是前兩年受疫情影響，火鶴花銷量大減，2020年起部分農友配合農委會更除補助計畫，種植量也約少了3分之1，但農友陸續分批補種，可生產量還沒提升到往年水準，估計今年母親節檔才有較多的量。

此外，2020年受疫情影響，火鶴花外銷量大減200多萬支、內銷也減少100多萬支，2021年外銷量也與前年差不多，維持在500萬枝左右。

六甲區花農表示，這兩年雖然量減少，但價格算持平，但今年農曆年檔期受疫情升溫影響，價格還比往年農曆年低，現在好不容易回升，卻無花可賣，除了要留給國內固定通路，能出貨給國外貿易商的量也銳減。

花農表示，火鶴花栽培不易，不耐高溫又怕低溫，農友多搭網室栽培，夏季高溫期要加強通風與遮蔭，冬天低溫則只能苦撐，不像部分蘭園有溫室設施，農友也考慮蓋溫室，但火鶴花單價比蘭花低，蓋溫室成本不划算。

下營火鶴花產銷班班長馮先志說，近日因低溫導致火鶴花生長停滯，產量約減5成，還沒出現寒害，有農友反應部分不耐低溫白色花品種略有損傷，至於是否會出延遲性寒害，要等天氣回暖才能得知。