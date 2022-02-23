資深男星歐陽龍和傅娟生了3個寶貝女兒，分別是歐陽妮妮、歐陽娜娜和歐陽娣娣，從小就是高知名度的3姊妹，不只是星二代，3人也一個個陸續進入演藝圈發展；其中17歲的娣娣越大越漂亮，在大陸拍電視劇出道，人氣也很旺，但日前她在個人YouTube分享問與答影片，一開口濃厚大陸腔令網友超失望，感嘆「大陸didi」。

昔日歐陽娣娣在歐陽3姊妹中，被認為是顏值最低的，但隨著年紀增長人也越漂亮，和2位姊姊合照也不會被比下去；娣娣出道作品是大陸古裝劇，近來則是斜槓當YouTuber，積極經營YouTube頻道，還精心挑選粉絲的問題製作問與答特輯，看得出來十分用心。

影片中娣娣不熟練地面對鏡頭自問自答，她分享影響自己最深的人就是二姊歐陽娜娜，她說娜娜像是她的領導者，會給迷茫徬徨的她鼓勵和意見，也從娜娜身上學到很多；而聊到化妝品和如何保養，卻意外飄出濃厚大陸口音，說「什麼粉底液？其實我不怎麼用粉底液」，還把洗面乳說成「洗面奶」。

娣娣在YouTube個人頻道上分享問與答影片，卻被網友認為不斷飄出大陸口音。(圖/ 摘自歐陽娣娣YouTube頻道)

近年網友們對娣娣越大越漂亮都很驚喜，但如今娣娣開口總不自覺變成大陸腔，難免令不少人感到失望，紛紛感嘆「媽呀大陸腔都出來了」、「大陸didi」、「希望娣娣不要跟娜娜一樣，之後越來越大陸腔」、「什麼時候洗面乳要講洗面奶了」。