美國反對加拿大徵數位服務稅 21:102022/02/23 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國貿易代表辦公室（USTR）22日聲明指出，反對加拿大的開徵數位服務稅（DST）計畫，敦促加國放棄任何片面措施。USTR憂心此舉只鎖定美國企業，語帶警告加國若實施DST，不排除檢視所有選項，包括雙方的貿易協定及國內法規。加國政府回應推行DST是為保護本國利益，會就此議題與美方保持密切聯繫。 促參新增綠能、數位設施 通過 歐盟擬將核能、天然氣列綠能 西班牙和丹麥反對 #DST #反對 #數位服務稅 #USTR #加國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 騰訊阿里等電商被美列入惡名市場名單 涉嫌銷售假貨 11:562022/02/18 兩岸 蘋果庫克2021年薪逼1億美元 顧問機構建議股東投票反對 20:542022/02/18 財經 華電聯網 轉型創新服務整合商 04:102022/02/23 產業．科技 阿里騰訊 列美惡名市場名單 04:102022/02/19 全球財經 政院下令究責黃郁婷聲量續漲！網友支持、反對5大理由是什麼？ 10:102022/02/22 政治 我見我思－數位轉型是為什麼？轉得成嗎？ 04:102022/02/21 專題周報 行動自然人憑證APP 傳接替上陣 04:102022/02/20 政治要聞 禁國民與烏東地區金融往來 加國宣布對俄實施經濟制裁 11:272022/02/23 財經 高雄萬豪酒店推出「加拿大美食節」 爽抽加國來回機票 18:072022/02/21 生活 王毅與布林肯通電話 陸外交部：布林肯稱反對台獨、無意美中對抗 13:122022/02/22 兩岸 過半民眾反對陳時中落跑選台北市長 PTT網友失控狂罵「這個字」 13:192022/02/22 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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