美國貿易代表辦公室（USTR）22日聲明指出，反對加拿大的開徵數位服務稅（DST）計畫，敦促加國放棄任何片面措施。USTR憂心此舉只鎖定美國企業，語帶警告加國若實施DST，不排除檢視所有選項，包括雙方的貿易協定及國內法規。加國政府回應推行DST是為保護本國利益，會就此議題與美方保持密切聯繫。