鄭宜農2022年首張全台語創作專輯《水逆Mercury Retrograde》將於正式發行，首日預購，千張的限定版即迅速完售，並開放普通版預購。她分享自月初年節假期後開工，幾乎全心投入在工作中，透露在專輯發行前後，都會密集的以各種形式與觀眾見面。近來滿檔的行程讓鄭宜農忍不住虧自己是個很M的工作狂。

除了工作，鄭宜農也分享最近覺得日常中最舒壓的事是買了新的Switch遊戲《寶可夢傳說 阿爾宙斯》：「最近只要一個階段忙完了，就會放任自己大打特打，打到很喘，滿快樂的。」預告接下來最快和大家見面的是KKBOX風雲榜演出，再來是專輯的小巡迴，「我的聽眾應該已經習慣我有各種不同的編制，也因此我們花了更多時間在設計演出，壓力其實很大，但很期待繼續督促自己，以及跟團隊一起成長。」

她近日搶先釋出的全新單曲〈新世紀的女兒〉，獲得好成績，開心的說：「覺得在這個時代還能有這樣的成績，真的很感激，團隊的工作人員們也都很努力，常想問他們什麼時候才願意鬆一口氣，但答案應該是『沒有』，好想員工旅遊啊。」更表示未來忙到一個段落後，希望帶著同事們好好放鬆一下。