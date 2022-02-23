歌壇新人「鶴」 The Crane 推出首張全新EP《鶴園》，主打歌〈拉麵公子〉唱著鶴心目中的「失戀場景」，聽起來沉重的氣氛，MV結局卻意外的有著讓人會心一笑的超脫荒謬感。拍攝時，鶴The Crane表示：「配合歌曲的情境，當下其實有試圖想要擠幾滴眼淚，但是現場氣氛真的太歡樂了。」

「鶴」推出加入新樂園的首張正式EP，更是他的出道首發處女作，表示要特別感謝廠牌主理人米奇林，以及總是不吝給予意見的師兄ØZI，他提到：「從去年5、6月就一直不斷的寫歌，每次把歌拿給他們聽的時候，總能從他們的回饋學到很多，也有被肯定的感覺。尤其特別佩服ØZI，因為他是個很知道自己在做什麼、也很真誠的創作者，對於聽眾的反應跟節奏都掌握的很好。」

而從幕後起家的鶴 The Crane，對於台前卻一點也不陌生，他笑說：「其實我是有表演慾的人，所以轉換的過程中一點都不會感到不自在，反而覺得很好玩，因為可以把更多想表達的透過自己的模式演繹出來。」

他日前在拍攝時過程中，鶴 The Crane覺得最挑戰的其實是情緒的堆疊，鶴The Crane分享道：「本來為了投入這首歌的情緒，想試圖擠個幾滴眼淚的，我還想像家人或是自己養的寵物過世，還有過去失戀的經驗，但現場真的感覺太歡樂了，完全哭不出來。」