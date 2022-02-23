俄烏局勢緊張，俄羅斯總統普丁下令軍隊進入烏東2個親俄地區，並承認其為獨立國家，美國、歐盟等相繼實施第一輪制裁，據當地媒體報導，受俄烏情勢影響，烏克蘭前100大富豪逃離國家，僅存4人還留在烏克蘭境內，原因是涉嫌貪腐，被法院扣留護照無法出境。

烏克蘭媒體《真理報》報導，截至13日統計，有超過20架次的包機出境，為近6年來單日最多數量，大多載著富豪、議員等從首都基輔起飛，其中有許多飛機是飛往瑞士、奧地利。

報導稱，這些包機中，有位列富比士富豪榜第111名的烏克蘭首富SCM控股創始者阿克梅托夫（Rinat Akhmetov）、排名第二的鋼鐵巨頭皮初克（Victor Pinchuk）、農業富翁涅斯捷連科（Vadim Nesterenko）。

除了富豪以外，還有部分烏克蘭議員也紛紛逃出境，報導援引消息人士指出，有反對黨議員夥同商人訂購一架可載50人的私人飛機，計畫飛往維也納。

報導指出，烏克蘭前100大富豪幾乎全數逃出境外，只存4人還留在烏克蘭，其中擁有3本護照的富豪伊戈爾·科洛莫伊斯基仍留在烏克蘭，原因是涉及貪腐刑事案件，被法院扣留護照；此外，被法院扣留護照的還有烏克蘭前總統彼得羅·波羅申科，但據傳他已將家人和財產轉移至國外。

報導稱，烏克蘭總統澤連斯基發表談話時，對此十分憤怒，限這些人24小時內回國，否則將承擔嚴重後果；不少逃跑的富豪、議員聞言紛紛搭機回烏克蘭，但也有部分人堅持不回國。