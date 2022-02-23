飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler，FCA）與寶獅雪鐵龍集（PSA Group）合併後的全球第4大汽車集團Stellantis，23日公布成軍1年的成績單，第1年獲利134億歐元，是FCA和PSA合併前的近3倍，Stellantis營收也比合併前成長14％達1520億歐元。執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）指出，財報證明合併是明智之舉，才會繳出亮麗業績。