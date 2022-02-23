品牌廠華碩旗下網路儲存裝置（NAS）研發設計廠華芸科技（ASUSTOR）傳出遭DeadBolt勒索軟體鎖定攻擊，雖然公司方並未收到任何勒索訊息，不過國外科技媒體指出，已有ASUSTOR NAS用戶收到要脅支付比特幣才能解碼被加密檔案。

消息傳出後，華芸立即於官網發布聲明，呼籲客戶及ASUSTOR NAS用戶若遭受攻擊，可先透過立即拔除乙太網路連線、長按電源鍵緊急關閉NAS兩動作，以避免資料被刪除，同時聯絡ASUSTOR團隊提供技術支援並協助處理。

外媒指出，DeadBolt的威脅已存在好一陣子，攻擊手法一直沒有太大變化。攻擊者透過遠端潛入受害者的NAS，加密受害者的資訊後，要求受害者支付0.03比特幣贖金。不過迄今DeadBolt並未向華芸要求任何贖金。

華芸官方則同時建議，NAS設備還正常運作的用戶，可經由變更預設的網路傳輸埠，如預設的NAS Web存取傳輸埠8000、8001，與遠端Web存取傳輸埠80及443，以避免遭到駭客入侵攻擊。華芸目前亦已暫時關閉myasustor.com DDNS服務，詳細調查旗下用戶相關受駭事件。