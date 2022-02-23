中央銀行公布2021年第四國際收支，經常帳順差增至321.9億美元、創單季新高，全年累計破千億美元達1161.2億美元、也是歷年最高，金融帳當季淨流出317.8億美元、全年累計達1046億美元，同樣雙創單季及年度新高，且金融帳已連續46季淨流出、為史上最長紀錄，累計破6000億美元至6294.9億美元。

央行官員表示，第四季經常帳順差季增41.6億美元，其中商品貿易順差242.9億美元，季增16.3億美元，主要受惠全球經貿穩定成長，且數位轉型及新興科技應用需求延續。服務收支順差39.5億美元、季增23.5億美元，主要是航空、貨運、塞港造成運價上漲等。

行統計並顯示，2021年第四季金融帳連續46季淨流出，累計高達6294.9億美元，以年底新台幣對美元匯率27.69元計算，約合新台幣17兆4305億元，約是七年半總稅收。

第四季金融帳淨流出季增31.7億美元，央行官員說明，當季證券投資淨資產增加202.6億美元，其中居民對外證券投資淨增加213.2億美元，主要是保險公司投資國外債券增加，但外資增持台股也使證券投資淨增加10.7億美元。至於直接投資淨資產增加11.5億美元，其他投資淨資產增加107.3億美元，主要因銀行部門對國外同業拆放及還款增加。

另央行2021年準備資產增加209.9億美元。國際收支是統計一段期間一國對外商品、服務及資本等交易，若商品及服務輸出大於輸入，代表經常帳順差，因國外收入大於支出，一國對外淨債權必然增加，即代表資金淨流出。如由民間部門持有即金融帳淨流出，如由貨幣當局持有，即為準備資產增加。