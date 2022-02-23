俄烏緊張情勢升高，行政院發言人羅秉成23日表示，行政院長蘇貞昌已針對國際及國內能源、糧食、物價、股匯市等短中長期影響等議題召開多次會議討論，並要求相關部會持續密切關注局勢變化，做好因應準備，全力維持股匯市、物價穩定。

總統蔡英文23日聽取烏克蘭情勢報告後，除譴責俄羅斯侵害烏克蘭主權，也指示持續強化對台海軍事動態因應整備、全面提升應對認知作戰，並要求行政部門持續關注全球經貿變數，評估及加強整體因應規劃，維持重要物資、物價以及金融市場穩定，務必將可能的影響降到最低。

行政院發言人羅秉指出，為即時因應俄羅斯與烏克蘭及相關國際發展情勢，蘇貞昌已針對國際及國內能源、糧食、物價、股匯市等短中長期影響等議題召開多次會議討論，蘇貞昌認為，俄羅斯與烏克蘭的情勢變化，勢將牽動國際政局及經貿情勢，已請經濟部、農委會、財政部、交通部、財政部等持續密切關注局勢變化，做好相關因應準備。