台北市警局交通警察大隊21日恢復自強、辛亥隧道區間測速，超過法定速限50公里就會被開單，政策上路2天就抓到237件超速違規，總罰鍰上看30萬，辛亥隧道更出現白牌機車足足超速56公里的誇張行徑，但相比區間測速年首次上路，單日違規件數已大幅下滑8成以上。

自強隧道過往曾發生超速致人死傷的重大交通事故，加上自強、辛亥隧道在離峰或深夜時段常出現超速案件，因此分別在2019年9月、2020年1月啟用區間測速，運用速度管理防制交通事故發生。去年4月受台61線彰化段區間測速出包影響停用，但近期已在資安檢測通過下重啟。

據統計，自強和辛亥隧道2月21日重啟區間測速設備後，首日分別抓到57件、82件，隔日則為32件、66件，上路2天合計抓到237件超速違規。其中，自強隧道有轎車駕駛一路開到時速85公里、超速35公里，辛亥隧道更出現白牌機車時速達106公里、足足超速56公里的誇張行徑。

依北市交通管制工程處公告，自強、辛亥隧道速限均為50公里，超速達10公里以上、即行車速度超過61公里以上者，將依道路交通管理處罰條例，處1200元以上、2400元以下罰鍰，超速60公里以上者屬嚴重超速，處6000元以上、2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月。

交大執法組長黃孝勳分析，比對過往違規件數，2019年自強隧道啟用區間測速時首日就有376件，2020年啟用的辛亥隧道則有350件，經警方加強勸導後，在去年4月區間測速停用前，平均每日違規件數已分別降至30件和55件，下滑幅度達8成5以上。

黃孝勳說，雖然重啟區間測速後，2隧道的違規件數相比去年4月有微幅上升，但從去年數據可見，民眾已慢慢養成進隧道前的減速習慣，違規案才呈下降趨勢，未來會持續運用CMS顯示及警廣加強宣導，提醒用路人確實遵循速限行駛，維持交通安全。