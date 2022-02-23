光明網報導，今天（2月23日）大陸國新辦就2022年全面推進鄉村振興重點工作舉行新聞發佈會。大陸中央農村工作領導小組辦公室專職副主任、農業農村部黨組成員吳宏耀回答記者提問時表示，耕地是糧食生產的命根子，18億畝耕地必須實至名歸，農田就是農田，而且必須是良田。

吳宏耀指出，今年一號文件在耕地建設保護方面著墨較多，公布了一系列「長牙齒」的硬舉措，歸納起來就是「保數量、提質量、管用途、挖潛力」。

保數量，就是嚴守18億畝耕地紅線。重點就是「三個定」，一是定線。就是按照耕地和永久基本農田、生態保護紅線、城鎮開發邊界的順序，統籌劃定落實三條控制線。二是定位。要足額帶位置逐級分解下達耕地保有量和永久基本農田保護目標任務，哪塊地是耕地、哪塊地是永久基本農田都要落到具體的地塊上，要做到清清楚楚、一目瞭然。三是定責，由中央和地方簽訂耕地保護目標責任書，並作為剛性指標，實行嚴格考核、一票否決、終身追責。

提質量，就是提高耕地質量。一方面，抓高標準農田建設，今年將建設1億畝高標準農田，累計建成高效節水灌溉面積4億畝，同時要加大中低產田改造力度，提升耕地的地力等級。二是要抓黑土地的保護，深入推進國家黑土地保護工程，實施黑土地保護性耕作8000萬畝。三是加強耕地佔補平衡的全程監管，確保補充耕地可以長期穩定利用，真正實現補充耕地的產能與所佔耕地相當。

管用途，就是強化耕地的用途管制。一是對耕地轉為建設用地的要嚴格地限制，加大執法監督力度，嚴厲查處違規違法佔用耕地從事非農建設的行為。二是對於耕地轉為其他農用地的，要嚴格地管控。三是對於耕地種植用途，要嚴格落實利用的優先序。

吳宏耀重申大陸中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長唐仁健部長的話說，耕地主要用於糧食和棉、油、糖、蔬菜等農產品以及飼草飼料的生產，永久基本農田重點用於糧食生產，高標準農田原則全部用於糧食生產。

挖潛力，就是要挖掘潛力增加耕地。要支持將符合條件的鹽鹼地等後備資源適度有序地開發為耕地，對於一些具備開發條件的空閒地、廢棄地，可以在保護生態環境的基礎上，探索發展設施農業、破解耕地、光熱等資源的約束。