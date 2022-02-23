2月8日至2月28日維持疫情警戒二級，近日是否降級備受關注，行政院長蘇貞昌23日表示，將以防疫與經濟並行的台灣模式，讓台灣民眾盡量能過正常生活，同時還能發展經濟，「依程度繼續鬆綁」。

本土新冠肺炎疫情趨緩，中央疫情指揮官陳時中23日指出，近期將著手規劃出國旅遊SOP，最快下半年有機會開放；另外，相關防疫鬆綁措施經考量後也將一併公告，運動免戴口罩應很快可上路。

蘇貞昌晚間出席「中華民國地政士公會全國聯合會理事長交接暨理監事授證就職典禮」接受媒體採訪時表示，台灣防疫成績一再獲國際肯定，這是因為指揮中心規範到位，政府做事獲民眾支持，整體團結合作才有這防疫成績。

蘇貞昌說，根據Omicron變異株特性是傳播快但症狀輕微或無症狀，因此會依據總統蔡英文指示，採取兼顧防疫與經濟並行的台灣模式，讓台灣民眾盡量能過正常生活，同時還能發展經濟，「依程度繼續鬆綁」。