新天地（8940）餐飲集團今（23）晚公布2021年財報，受到疫情衝擊、業績大受影響，去年每股稅後虧損1.74元！不過，新天地今年農曆春節受惠外帶年菜銷量激增2.5倍，以及婚宴、工商宴會明顯增加，助攻1月營收年增逾14％，終結連續七個月的負成長！

法人表示，新天地2、3月還有春酒、婚宴等加持，Q1營收可望成長，2022年整體營運漸入佳境可期。新天地23日股價上漲了0.4元，收盤價13.70元，漲幅達3％。

新天地表示，隨著全球疫情有望陸續解封，國人3劑疫苗接種率日益普及，壓抑許久的婚宴與工商宴席可望逐步回復常態，新天地2022年上半年的吉日婚宴，接單量已逼近滿單，下半年婚宴詢問度相當踴躍，甚至已接單至2023年上半年，讓原本習慣看淡的虎年婚宴潮，朝向成長復甦的方向發展。

去年5月因疫情警戒提升至三級，無法聚餐及舉辦婚宴，餐飲宴會成為最大受災戶，當多數業者採取裁員、放無薪假度過難關之際，新天地不僅未裁員、減薪，更利用三級警戒期間，加速內部軟硬體全面升級，斥資8000萬元翻新宴會廳，疫情降級微解封後，嶄新的宴會廳立即發揮提升婚宴及宴會下單率效果，營收反彈速度明顯優於其他同業。

新天地表示，農曆年前疫情指揮中心調整檢疫措施，開放7+7天檢疫，吸引大量台商返鄉潮，帶動春節除夕圍爐及外帶年菜商機，新天地除夕圍爐及外帶年菜推出後，接單量大爆發，甚至三度調高外帶年菜銷售目標並加開除夕圍爐宴場次，挹注1月份合併營收達1.46億元，年增14.62％。

值得一提的是，新天地餐飲集團旗下「雅悅會館」高雄館因租約到期，營業至去年12月中，但在婚宴、工商宴會、外帶年菜及除夕圍爐等多重業績挹注下，今年1月份7家店營收還超越去年的8家店，同期成長率及金額皆超越上市同業，顯現新天地因應疫情對策收到具體效果。