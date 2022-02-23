受惠宅經濟推升營運的宅配通（2642），23日召開董事會通過2021年財報，全年營收44.66億元創新高，稅後淨利2.41億元、年增15.06％，為史上第三高，每股盈餘2.52元，並決議分派現金股利2.1元，創10年新高，預計5月27日召開股東會。

同時，宅配通決議斥資1.5億元，取得三重1013坪土地使用權資產，每月租金約57.5萬元，租期20年，採租地委建方式，再投入5170萬元，在三重興建營運所需廠房暨轉運分理貨中心。

宅配通2021年營收44.66億元、年增12.1％，營業毛利7.53億元、年增近1成，營業利益2.85億元、年增16.2％，稅後淨利2.41億元，年增15.1％，毛利率16.86％、年減0.34％。

進入虎年，宅配通1月營收4.61億元續創新高，月增22.61％、年增19.7％，主要受惠年節送禮及疫情升溫擴大宅經濟，貨量大增。

宅配通現有四個轉運分理貨中心，其中位在新莊的轉運分理貨中心未來將搬遷到三重，預計第四季啟用，法人估整體運能可增加一倍，在中南部也有興建自動化轉運中心計畫，另考慮增設新的冷鏈倉儲，目前尋覓土地中。