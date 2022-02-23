110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級複賽，23日上演世新大學、台灣師大雙強對決，賽前都在複賽階段4連勝不敗的兩隊，打起來火花四射，首節台師大曾2比17落後世新，但台師大後面持續加強防守，連著兩節讓世新得分個位數，加上大四射手徐詩涵外線發威，台師大奠定雙位數勝基，終場74比61獲勝，中斷世新跨季38連勝。

徐詩涵全場三分球12投6中，繳出22分UBA生涯單場新高，並傳出5次助攻，其中第3節投進4記三分球，助隊擴大領先領先優勢，她表示，上半場原本大家都只顧著傳球，往往最後才出手、命中率又不高，教練鼓勵她和廖怡婷多出手，中鋒群也說放膽投、會幫忙抓籃板，因此她和廖怡婷有信心果敢出手搶分。此役廖怡婷贊助全隊次高14分，也是穩住球隊勝果的另一位功臣。

徐詩涵並說，沒特別設定是否要斷對手連勝氣勢，只是想著能以複賽戰績第1名前進4強也不錯，自己又是大四學姐，一定要挺身而出，在UBA本賽季宣傳影片成為首頁大圖看板球星的她，透露拍攝時大專體總就告知她是「C位」，自己也有點害羞，希望大家關注球員場上的努力，4強賽自己和隊友都能成為主角，讓個人籃球生涯可以第一次高舉冠軍獎盃。

23日吞下敗仗之前，本季尋求3連霸的世新已經將近兩年沒嚐過敗仗，22日對佛光大學經過延長賽才驚險保住連勝，可惜連勝毀在台師大手上，全隊將重新調整，放眼4強賽完成連霸美夢。

UBA 110學年度賽季將於3月19日、20日於台北小巨蛋進行4強總決賽，首日交叉對決為頭號種子台師大對複賽排名第4的佛光大學，另一場為世新對戰文化大學，兩場賽事的贏家才能在20日爭奪冠軍。