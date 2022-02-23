俄羅斯下令軍隊進入烏東兩個分離地區並承認其獨立地位，促使美國、歐盟、加拿大、德國、英國、日本與澳洲對俄國實施首階段制裁。但為了保留實力，這些國家迄今宣布的制裁力道薄弱，對於俄國衝擊有限，且俄羅斯已記取2014年教訓，對於西方制裁早已預做因應。

這些國家制裁重點在於：切斷俄羅斯從其他國家取得融資的管道。外界認為，以美國為首的西方國家並未下重手，保留更大規模的制裁籌碼，想等到俄烏衝突升級時再派上用場。

這意味著，俄羅斯銀行或與其往來的西方同業可以暫時鬆一口氣。業界人士表示，這一波制裁不至於牽連美國銀行業務或帶來太大風險，畢竟他們對於俄國經濟的曝險程度極低。

美國針對俄國兩家銀行VEB與Promsvyazbank實施制裁並限制俄國主權債交易，英國制裁銀行家數則有五家，但這些銀行規模多半不大。歐盟表示，鑒於歐俄能源與貿易關係緊密，因此分階段實施制裁，未來不排除升高等級。這次各國針對俄羅斯銀行的制裁措施，範圍比不上俄國2014年併吞克里米亞那次。