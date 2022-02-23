《美麗島電子報》近日公布蔡英文總統最新民調，有5成7受訪者表示信任和滿意蔡總統執政表現；對行政院長蘇貞昌施政表現的滿意度也是自去年4月以來首度過半。調查顯示有39.5％民眾認為國內整體經濟現況好，比上月增加3.7個百分點，58.1％認為國內整體經濟現況不好則比上月減少3.5個百分點。對此，前民進黨立委郭正亮分析認為，蔡英文民調回升，可能與國民黨自己垮掉有關。

《美麗島電子報》民調亦顯示，民眾對政黨的好感度，以民進黨最高，好感度過半；其次是民眾黨，國民黨以28.2％好感度墊底，反感度則是國民黨最高，有高達6成的人表示反感。即使是不滿意蔡總統的人，也僅4成對國民黨有好感。

【綠也掀桌】拚選等東風?俄烏開戰邊緣 蔡國安為由下令防”認知作戰” ”假訊息”! 內鬥忙布局?小英推薦陳建仁入黨 盤算當北市黑馬或牽制賴清德謀大位[email protected]中天新聞 20220223 完整版

郭正亮23日在《中天新聞》政論節目「綠也掀桌」表示，經濟表現類民調在2月做是最不準的，因為剛發年終，經濟民調通常5、6月做會比較準確，因為那時候要繳稅了。

談及蔡英文民調出現小幅度回升跡象，郭正亮直言，這可能跟國民黨自己鬥垮自己有關，因為大部分的人還是過的很辛苦，高科技業、金融業可能會有利多，但大部分服務業還是很慘，民調回升可能跟發年終獎金，大家降低抱怨有關。

談及國民黨局勢，郭正亮說，近期四大公投後，黨內對黨主席朱立倫的做法很不滿，因為朱立倫擺出一副全部人都要幫他選2024，大家都要幫我扛轎的心態，所以很多人會覺得怎麼會有這樣的黨主席？不可思議，所以國民黨最近才有點一團亂。