對於民眾黨楊寶楨、「學姊」黃瀞瑩一句「大菊為重」，引年代主播張雅琴反嗆她們是「殘破花瓶」，意外掀起戰火。國民黨立委鄭麗文踢爆民進黨策略，就是要拉抬民眾黨，不理國民黨，民進黨才能坐收漁翁之利。因為民眾黨一定選不上台北市長，可是一定會拉下國民黨的市長。

民眾黨台北市議員參選人楊寶楨日前在同黨議員參選人「學姊」黃瀞瑩的臉書留言「大菊為重」，掀起戰火。年代主播張雅琴在節目中譏諷她們是「殘破花瓶」，令楊寶楨相當不滿，要求張雅琴道歉。

楊寶楨指出，張雅琴稱她留言「菊姐隱居這麼久，應該連一般大門都走不過去了。」楊不滿表示，「我何時留言過這樣的內容？一句『大菊為重』還可以超譯到這種程度？」

國民黨立委鄭麗文23日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，民進黨現在最高招數，就是要拉抬民眾黨，把民眾黨看成是第一在野黨，不理國民黨，民進黨才能坐收漁翁之利。民眾黨一定選不上台北市長，可是一定會拉下國民黨的市長。

鄭麗文指出，民進黨分分秒秒都是為了選舉，跟國民黨不一樣。大戰略確定後，大家就朝這方向做，全面性邊緣化國民黨。她也直言，國民黨很怕被民進黨罵，有什麼好怕的？罵回去不會嗎？民進黨當然是罵國民黨，難道還捧國民黨？

鄭麗文披露，國民黨人有身段，聽不進去，講了沒有用，比較像官僚、公務員，一板一眼；民進黨比較像賭徒，講得天花亂墜，先騙到再說。