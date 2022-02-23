中台灣再添一家頂級旅宿！寶元紀集團第一個頂級旅宿品牌「溪山行館」，主打年均房價1.6萬元起，3月1日起，第一期開放兩種房型共6間客房於線上訂房，目前訂房率逾5成，連假包棟訂房已到9月！寶元紀總經理蔡明倫表示，「溪山行館」二期正在申請建照，最快年底前動工，預計新增兩間大客房，以及擴大用餐區、茶席區等公共空間。

長年於溪頭登山、品茶養生的寶元紀董事長蔡其建、總經理蔡明倫父子倆，希望將他們深愛溪頭與茶的生活感動，透過歷經3年多用心打造的「溪山行館」，以款待親友的心意，體貼服務每一位喜愛溪頭的旅人。

因此踏入「溪山行館」，就能感受到主人分享茶道的心意：一杯暖身「迎賓茶」，客房內多款現沖「壺沖茶」，漫遊溪頭時隨身攜帶「保溫瓶熱茶」，夜晚「茶調酒」陪伴溪頭夜色。「我們希望溪山行館成為旅人在溪頭溫暖的家，舒適地與大自然互動交流，體會山林帶給我們的啟發，並透由好茶連結最純粹的內心。」蔡明倫分享決定在溪頭風景區打造寶元紀旅宿的初心。

「以前接觸茶道時，總覺得博大精深難親近，直到2020年跟父親爬完溪頭，休憩時一口茶香入喉，再看著父親單純又真切地跟朋友共品好茶，突然體會茶道其實就是分享與款待。」蔡明倫將此感受與父親討論，希望能融合體現於「溪山行館」，並與溪頭環境自然結合，專注提供旅人尋找真我的靜謐空間時光。

對兒子想法相當認同的蔡其建，由於年輕時就對溪頭情有獨鍾，長久以來的心願，就是在溪頭打造屬於自己的山居別邸，如今與兒子攜手實現願望，規劃細琢出6間頂規客房，堅持每一間都能輕鬆眺望雲霧繚繞的山巒景緻。

溪山行館內，也能看到父子倆用心砌造侘寂禪意的日式庭園，搭配多樣質感設計的世界家居精品，締造出「溪山行館」愜意舒適的層次氛圍，而每一處細節皆融入蔡明倫多年旅外念書工作汲取各國文化質感的生活美學，期許成為溪頭首座以山居為核、款待為心，有溫度的全新旅宿風格。

在規劃「溪山行館」的過程中，蔡明倫特別重視「旅宿體驗」，以飯店式管家概念接待旅人，且團隊半數以上曾任空服員，擁有國際視野和優雅服務的專業基礎上，經過一年多寶元紀專業茶道老師傳授茶席課程後，培養出有深度的文化底蘊，進而呈現「溪山行館」的細膩用心。

另一方面，聘請曾服務於日本東京米其林名店、台灣米其林推薦餐廳Gubami主廚陳佑昇，擔任行館料理規劃長，結合在地特色食材和友善耕作有機小農物產，為旅人帶來不同凡響的暖心餐食。