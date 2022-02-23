（取自民進黨網站）

最近民眾黨學姊黃瀞瑩、楊寶禎提出一句「大菊為重」，引起民進黨大肆批評。國民黨青年團前總團長呂謦煒表示，當他發現2006年民進黨自己辦活動，就取名為「長跑挺台灣，聖火顧大菊」後，他就認為這又是民進黨一次潑髒水式的惡意操作。

呂謦煒指出，「長跑挺台灣、聖火顧大菊」聖火是時任民進黨秘書長林佳龍親自宣布，從當時台北市長候選人謝長廷跟高雄市長候選人陳菊競選總部南北傳遞，因此活動中的「長」跟「菊」指的分別就是「謝長廷」跟「陳菊」。

呂謦煒質疑，請問林佳龍、謝長廷跟陳菊，「大菊」到底有沒有歧視意涵？當時民進黨辦活動可以用「大菊」而沒有歧視爭議，現在別人說「大菊為重」，就是在歧視陳菊？民進黨自己缺乏歷史感而又雙重標準，從這件事上又得到印證！

呂謦煒強調，何況近期提到「大菊為重」，是因蔡英文政府爆發私菸案，當時《自由時報》報導稱「網友認為陳菊知情卻縱放，檢調刻意設停損點不辦陳菊，開玩笑稱是以『大菊為重』」。民進黨運用媒體跟網路力量，鋪天蓋地轉移焦點，將「大菊為重」說成是歧視，沒想到現在迴力鏢又轉回到自己身上！

呂謦煒感嘆，難道只有「綠」能，別人都不能？