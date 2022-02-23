逸達生技（6576）23日宣布，將旗下新成分新藥醛去氫（酉每）活化劑（ALDH2 Activator）FP-045 ，在土耳其與中東（包含黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、巴林、科威特、卡達及阿曼等七國），授權土耳其製藥TRPharm公司。

TRPharm將與逸達共同開發該藥品，並由TRPharm負責該授權地區之市場商品化以及銷售。逸達開發之FP-045為高口服吸收及高選擇性的ALDH2活化劑，用以治療范可尼貧血症 （Fanconi Anemia）以及其他骨髓病變等罕見疾病；土耳其及其周邊地區在范可尼貧血症及其他罕見疾病領域之盛行率高，雙方首先將共同合作加速FP-045於范可尼貧血症之二期臨床實驗進展。

依據本授權合約，逸達將擁有所有在該地區執行之臨床試驗數據，並可納入FP-045於范可尼貧血症之全球二期臨床試驗以及後續藥證申請資料中。

該案授權金為FP-045於授權區域獲准上市後之權利金，逸達將擁有相當比例的產品銷售分潤。TRPharm將負責該藥品在授權市場之藥證申請以及商業化成本。

逸達創辦人暨董事長簡銘達表示，這是繼2017年9月公司將前列腺癌新劑型新藥Camcevi授權TRPharm後再度合作，以TRPharm開發、註冊以及行銷含血液學等罕見疾病類複雜藥品的成功經驗，將可加速臨床試驗進展。

TRPharm總經理Ismet Ince說，范可尼貧血症在土耳其地區盛行率高，該合作亦代表該公司研發方式的重要轉變，是多年來開發的一系列獨特能力之頂峰，有信心可以為此次合作迅速取得成功做出重大貢獻。