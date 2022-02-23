今天（2月23日）大陸教育部召開新聞發布會，《南方都市報》記者提問，面對取消中考後的「普職分流」的建議，如何理解「總體保持中等職業和普通高中教育招生規模大體相當」？大陸教育部職業教育與成人教育司司長陳子季回覆，義務教育後實行普通教育和職業教育分流有其必要性。

《南都》報導，陳子季表示，高中階段教育多樣化發展，是世界各國的基本做法和共同趨勢，也是中國「十四五」時期高中階段教育的發展目標。中等職業教育是高中階段教育的重要組成部分，肩負著推動高中階段教育多樣化發展的重任。

陳子季認為，中等職業教育和普通高中教育協調發展，既可以滿足不同稟賦和潛能學生的學習需要，又能夠提供多樣化的成長成才空間和通道。同時，發展中等職業教育在擴大就業、推動區域經濟發展、改善民生方面做出了積極貢獻，因此，堅持普職分流非常必要。

陳子季指出，隨著經濟社會的發展和人民生活水平的不斷提高，人民對高質量、普及化的高中階段教育的需求也在不斷提升。今後，大陸教育部將積極推動各地根據區域經濟社會發展程度、本地產業發展需要、健全現代職教體系建設等因素，一方面，根據各地經濟社會發展狀況和應用型人才發展多樣化需求，合理規畫中等職業學校和普通高中的招生規模。

另一方面，最根本的還是要把中等職業教育自身辦好，提升自身的質量，在普通職業融通上下功夫。陳子季介紹，下一步，要提升中等職業學校辦學條件，加大經費投入力度，加快補齊辦學條件缺點，啟動實施中等職業教育「雙優計畫」，集中力量建設一批具有示範引領作用的優質中等職業學校和優質專業。

此外，還要暢通升學管道。高質量發展（大學）本科層次職業教育，完善職業教育高考制度，擴大職業本科、應用型本科在職業教育高考中的招生計畫，滿足中等職業學校學生接受高層次教育的需求。

同時，要優化辦學定位，中等職業教育要按照升學與就業並重的辦學定位為學生提供升學、就業、職普、融通等多種發展路徑。

陳子季表示，總的來講，就是要通過推動中等職業教育多樣化發展，形成中等職業教育與普通高中協調發展的良好局面，讓每一個人都有人生出彩的機會。