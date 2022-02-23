川普在極右派廣播「Clay Travis and Buck Sexton Show」上提到烏克蘭危機時，話鋒一直說到兩岸局勢，他說「拜登的無能領導，使普丁氣焰更盛」。這也會使習近平對對台灣採取更大膽的做法。

川普表示，如果他還在白宮，普丁的「天才手段」，也就是維和部隊派往烏克蘭東部有爭議地區的行動將永遠不會發生。

接著他說「普丁的舉動，會讓大陸國家主席習近平膽量更大。」

「下一個危機地點將是在中國(意指台海)，你知道，中國會...」

此時主持人特拉維斯(Travis)打斷川普，反問道：「你認為他們(指中國大陸)會攻擊台灣嗎？」

川普說：「肯定的，不是因為我，他們不會有。他們一直在等到奧運會結束。現在奧運會結束了，看看你的計時器，對吧？」

「普丁和習近平幾乎就像雙胞胎姐妹，(差別在)一個想要台灣，我認為，兩邊局勢同樣非常糟糕。」

接著川普繼續標榜自己「如果有我盯著，普丁永遠不敢這樣做，習近平也永遠不會有動作。」

去年10月，拜登明確表示，如果大陸攻擊台灣，美國將立即採取行動，而且在同一場合多次重申，令人感到驚訝。然而白宮後來澄清說：「總統並不是宣布我們的中國政策有任何改變。」