針對蔡英文政府公告解禁日本福島五縣市核災區食品進口，立法委員陳以信今（23）日批評蔡政府不該把人民食安與經貿利益做交換，他並舉出台南市長黃偉哲當年擔任立委質詢影片，質疑黃偉哲立場前後不一。當年黃委員明確反對「核災區食品開放與國人健康、外交、政治有對價關係」，但現在為何黃市長對台日經貿交換卻噤聲不語？當年黃委員支持地方自治條例捍衛人民健康，認為「沒有地方打臉中央」，但現在黃市長卻改口尊重中央叫地方情何以堪？

陳以信表示，昨晚日本台灣交流協會舉辦天皇華誕酒會，蔡英文政府就趕在前一天公告，日本福島五縣市核災區食品進口解禁，等於送給日本天皇一個生日大禮。並且蔡英文總統主張，台灣要爭取加入CPTPP，必須允許日本福島食品進口。陳以信質疑，把人民食安當作送人禮物，拿來與他國經貿利益做交換，請問台南市長黃偉哲能接受嗎？請問重視食安的台南市民能接受嗎？

陳以信舉出立法院影片表示，六年多前黃偉哲當立委時，曾質詢行政院長林全與農委會主委曹啟鴻，質問政府會否拿日本福島核災區食品開放，交換台日展開海洋對話或漁業對話？黃委員當時還要求行政院明確宣示，強調兩者間不能有交換關係。但陳以信指出，今天蔡政府明顯把日本核災區食品進口，與台灣加入CPTPP議題掛鉤，明顯要用開放進口換取日本挺台申請，他質問黃偉者市長為何反而噤聲不語？為何黃偉哲換位置換腦袋，不敢為台南市民食安站出來拒絕台日經貿交換？

陳以信強調，當年黃委員曾公開宣示「日本核災區食品是否開放，都不應該跟國人健康、外交、政治等各項議題有對價關係」（2016-11-16台灣時報第9版），針對如果中央政府行政命令下去，地方政府通過自治條例捍衛民眾健康，黃委員也公開認為「這沒有地方打臉中央問題」、「藍綠縣市議員要去連署提案，地方自主是予以肯定」、「地方自動自發發起抵制、拒買、禁止販售」，黃委員「都予以尊重」（同前出處）。陳以信要請問「黃市長」還記得這位「黃委員」嗎？請問針對台南市民食安問題，黃市長還是選擇「傲慢以對」寧願「本尊不回應」嗎？