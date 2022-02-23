嘉義大林民宅火災 2男嗆傷急送醫 22:212022/02/23 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義大林民宅火災 2男嗆傷急送醫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣消防局今天晚上9點18分獲報，指大林鎮大美里發生住宅火警，且有老人受困，立即派遣大林、大美、梅山與雙福分隊前往救援，到場後其中1名男性已自行逃出屋外，另一名被從廚房救出，兩人都被嗆傷送醫救治。 據了解，兩人皆意識清楚，其中被救出的90歲男手臉燻黑、右手燒燙傷，另位男子手臉也遭燻黑 ，兩人都送往大林慈濟醫院治療，現場火勢在晚上9點48分撲滅，起火點疑似在廚房，確切火災原因仍待火調科進一步釐清。 桃園龍潭磚造平房清晨惡火 85歲獨居婦救出命危 6旬翁與鄰居吵架竟毒死黑狗洩憤 檢起訴求重刑 #火災 #兩人 #大林 #嘉義 #嗆傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 低溫又下雨「撞況」多！嘉義2車相撞 1駕駛腦震盪送醫 10:302022/02/21 社會 氣溫急凍！嘉義32人不適送醫 3無呼吸心跳 13:012022/02/20 生活 寒流持續發威 嘉義縣24小時內又傳3人猝死 11:082022/02/22 生活 男租透天屋賣飲料「假歇業真賺錢」 種出千萬元大麻 13:562022/02/21 社會 台東縣關山民宅清晨惡火 7旬獨居翁燒燙傷獲救送醫 10:182022/02/21 社會 活化嘉義舊監 協作會議找亮點 04:102022/02/20 地方新聞 中和公寓火警 緊急疏散4人 1人嗆傷送醫 16:582022/02/21 社會 冷死人！嘉縣2天59件身體不適送醫 10人命危 12:592022/02/21 生活 苗栗公墓火警頻傳 1周燒毀逾2公頃 04:102022/02/21 地方新聞 奔騰思潮》讓七彩湖不再淒慘（御風泊客） 17:572022/02/22 海納百川 台電大林廠燃氣機組改建計畫 環團批只增燃氣未減煤 14:312022/02/23 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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