嘉義縣消防局今天晚上9點18分獲報，指大林鎮大美里發生住宅火警，且有老人受困，立即派遣大林、大美、梅山與雙福分隊前往救援，到場後其中1名男性已自行逃出屋外，另一名被從廚房救出，兩人都被嗆傷送醫救治。

據了解，兩人皆意識清楚，其中被救出的90歲男手臉燻黑、右手燒燙傷，另位男子手臉也遭燻黑 ，兩人都送往大林慈濟醫院治療，現場火勢在晚上9點48分撲滅，起火點疑似在廚房，確切火災原因仍待火調科進一步釐清。