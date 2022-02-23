有全國高知名度的台南市議員謝龍介，日前宣布投入國民黨台南市長初選，國民黨不分區立委陳以信也相繼表態爭取黨內提名，引發各界關注。據輿情民調網站統計，雖然謝龍介的臉書粉絲比黃偉哲多，但創造粉絲互動的能力較差，在未來選戰中恐會難以適應高強度又綿密的「網路戰」動態打法。

輿情網站「TPOC台灣議題研究中心」透過「QuickseeK快析輿情資料庫」分析尋求連任的民進黨籍台南市長黃偉哲和謝龍介自2019年以來的各項「空戰力」指標數值，結果顯示，謝龍介的臉書粉絲為31.8萬，不過在2020總統大選落幕後，新加入粉絲就趨緩；黃偉哲當選台南市長後，臉書粉絲由近12萬增加至24.1萬，目前成長幅度較穩健，大約1季可漲粉1萬人左右。

「TPOC台灣議題研究中心」發現，謝龍介在2018年選戰結束後，平均每個月能創造的貼文互動數只有12.1萬次，迄今為止，大多月份的月互動數落在3.9萬至15.4萬之間；而黃偉哲的平均每月互動數為23.8萬次，大多月份的月互動數落在11.9萬至32.2萬次之間。同時，謝龍介發文的素材明顯比黃偉哲少，拋出話題的時間間隔太長，因此社群互動難以熱絡。

「TPOC台灣議題研究中心」指出，謝龍介的聲量在2019年第4季達到頂峰，但在2020總統大選過後迅速消退，缺乏穩健的流量露出，恐難以養成「鐵粉」；反觀黃偉哲是在2020年後聲量整體仍穩定成長，並積極更新自媒體，讓每天的聲量維持一定熱度。「TPOC台灣議題研究中心」認為，這也是黃的優勢所在。