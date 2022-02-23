前交通大學光復校區徵收土地辦學，如今設置土地徵收紀念碑，特別挑選與光復校區範圍圖形狀相似的石材作為碑石。（邱立雅攝）

昔日前交通大學光復校區因校務發展興建校園所需，自1989年至1995年間徵收21筆私有民地約2.7公頃，30多年來未曾立碑表達感謝，讓當年曾見證土地徵收、開發校地的總務長黃世昌心頭一直留有懸念，去年校方翻找過往資料，發揮超級任務的精神，尋訪30多年前原地主及家屬，百般努力下終於成就23日的紀念碑揭牌儀式。

前交通大學光復校區早年因校務發展興建校園、培育國家人才所需，徵收了新竹市埔頂段、赤土崎段等21筆私有民地約2.7公頃，範圍坐落在現今土木結構實驗室、研3舍、工程6館至交映樓等區域。

為了兌現當年徵收會議上的立碑承諾，總務處想方設法尋訪30多年前原地主及家屬。總務處職員從檔案室陳年資料中，整理出地主當時留下的聯絡方式，其中不乏日治時代地址，另有地址因土地徵收及門牌整編，在google地圖已查無資訊。

為了進一步找尋地主或其親屬，校方發揮超級任務的尋人精神，比對日治時期住所番地現行行政區域對照表資料，同時透過當地里長、街坊鄰居及地方耆老打探消息。尋訪過程中，一度被受訪者誤認為討債公司或詐騙集團，經出示證件並耐心說明來意後，才解開誤會。

尋訪地址確立後，校方透過登門拜訪、電訪與郵寄通知活動訊息，並且在聯繫過程中得知，當初的地主多為其父母、親人，部分已不在人世，但多數親屬仍有意代替家人前來觀禮。其中一名74歲長輩特別提到，希望能來看看當時家族被徵收的土地，經過學校的規畫建設後與兒時記憶景象有什麼不同。

為感謝當時地主配合興學讓地之舉，陽明交大設立土地徵收紀念碑，揭幕典禮上由校長林奇宏親自頒發感謝狀，表達感念之意。特別的是，刻製紀念碑時，校方特別挑選與光復校區範圍圖形狀相似的石材作為碑石。