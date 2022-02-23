68歲杜女士經診斷為全口嚴重牙周病，擔心自己無法承受療程，詢問醫師是否使用雷射作為治療，就不會痛了？新竹台大分院牙科部牙周病醫師林意萍表示，雷射種類多，對牙周組織也會產生不同反應，但雷射牙周病治療並不一定能夠有效的降低治療後的不適感，關鍵在熱能堆積程度。醫師強調，治療後要長期定期回診追蹤，才是影響成功率的主要因素。

害怕看牙的杜女士需接受牙周病第一階段和第二階段的治療，擔心自己年紀及身體健康狀況無法承受整個牙周病療程，尤其是牙周手術，因此詢問醫師：「是否用雷射做牙周病治療，就不會痛了？就不用做手術了？」

林意萍表示，雷射的種類非常多，依種類差異，對牙周組織會產生不同的反應，可以切開組織、止血、降低細菌量以及生物刺激等作用。不過許多文獻顯示，雷射牙周病治療並不一定能夠有效的降低病人治療後的不適感，牽涉到使用的雷射種類和方式的不同。

影響治療後的癒合情形和病人的感受度，最大的關鍵因素是取決於熱能堆積程度。林意萍說明，以臨床治療為例，二極體雷射為軟組織雷射，最大的優點是移除軟組織時，同時具有良好的止血功能。二極體雷射需要維持它的熱能堆積，才能達到好的止血效果，然而熱能造成的反應將會延緩牙周組織的癒合。

而另一台鉺雅鉻雷射則是所有牙科的雷射中，能量有最高比例可以被組織中的水分吸收，因此不論有無使用生理食鹽水降溫，都可減少很多熱能堆積的效應，對軟、硬組織的癒合效果最佳，但在軟組織治療時，立即有效止血的效果則較差。

林意萍說，多篇系統性的文獻回顧與美國牙周病醫學會在2018年提出的共識，都指出雷射需要正確的使用，並且是用來輔助傳統牙周病治療，治療後要長期做到定期回診追蹤，才是影響成功率的關鍵因素。