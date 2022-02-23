白紗科（8401）23日公布2021年度財報表現搶眼，2021年度合併營收13.46億元，年增7.36％，因營業毛利率及營業利益聯袂增加，加上公司旗下大陸上海子公司完成清算，出現投資虧損，可抵減稅款，享受所得稅利益，使得去年度稅後盈餘逾1.17億元，年增約1.56倍，EPS 1.96元，高於2020年度0.75元。

展望今年營運，白紗科透露，今年包裝盒印刷業務表現仍然看好，加上今年「九合一大選」將於11月26日登場，全台候選人的競選文宣品商機龐大，公司已開始部署，可為今年公司營運加溫。

白紗科23日經董事會決議2021年度盈餘分配案，每股配發現金股利逾1.73元，優於2020年度每股配發現金股利逾0.66元，除息基準日訂為4月1日，現金發放日訂為4月21日。白紗科今年股東會將在5月26日在台中市賀緹酒店召開，並將改選董事案。白紗科表示，公司2021年化妝品及健康食品等包裝盒的印刷營收聯袂成長，帶動營業毛利率25.73％，優於2020年度的23.36％，營業利益約1.06億元，也勝於2020年度約6187萬元，加上公司旗下大陸上海子公司完成清算，出現投資虧損，可抵減稅款，等於享受所得稅利益，對EPS貢獻度0.59元，加上公司營運EPS貢獻度1.37元，合計去年度EPS 1.96元。