40歲大陸富商汪小菲（後改名汪少菲）與大S（徐熙媛）去(2021)年11月宣布離婚後，被陸媒爆出早已「婚內出軌」26歲女星張穎穎，還被網友抓包穿著「情侶裝」，還與母親張蘭三人一同出遊，日前更被拍到喝醉十指緊扣的畫面，據陸媒報導感情穩定到連大S都大方給祝福。汪小菲近日現身帶貨直播，被眼尖的網友發現他左手戴著一只大鑽戒，雖今(23)日開直播時又摘掉了戒指，但許多人相信他早已被張穎穎「套牢」。

自從「大汪」離婚之後，汪母張蘭屢次為汪小菲抱屈，前陣子甚至曾暗諷大S「把暖男逼成渣男」，引發熱議。汪小菲與張穎穎雖絕口不提彼此間的戀情，但兩人卻經常被捕捉到親密舉動，被網友發現兩人戴著同款項鍊、羽絨衣，還被陸媒拍到十指緊扣，看起來就像是對熱戀情侶。

汪小菲無名指戴大戒指。（圖／取自微博）

汪小菲近日一臉開心地現身自家餐飲品牌的直播間帶貨，在濾鏡的加成下面色紅潤，看起來氣色相當好，不過卻被眼尖的網友發現，汪小菲脖子上戴的正是與張穎穎同款的項鍊，更讓網友覺得顯眼的「亮點」則是，汪小菲的左手無名指上戴著一枚戒指，一般來說將戒指戴在左無名指就代表已經結婚、有另一半的意思，網民們紛紛猜測汪小菲似乎有再婚打算，甚至不少人說他其實早已被張穎穎「套牢」了。

汪小菲（右）無名指戴大戒指。（圖／取自微博）

在網友猜測「被套牢了嗎」、「該不會再婚了吧」、「看來跟張穎穎很穩定啊」等熱議聲中，汪小菲今(23)日稍早於抖音平台上開啟直播，並開朗而敬業地介紹自家商品，只不過先前左手無名指的戒指已經摘掉，雙手手指都沒有戴上任何飾品，疑似為了自清被「套牢」的傳聞。