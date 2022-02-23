連續濕冷好幾天，空氣含有水氣，也讓洗好的衣服很難晾乾，就有網友發問「如果沒有烘衣機，衣服要怎麼乾」，許多網友們依自身經驗推薦可替代的家電，其中1神物被點名，讓衣服快乾很有感。

原PO在PTT八卦板發文抱怨，雨下了將近一星期，雖然在下雨前一天把衣服全洗完晾乾，但這幾天還是撐不住洗了幾件衣服，崩潰今年怎麼下這麼多雨，也好奇濕冷天又沒有烘衣機，該怎麼把衣服晾乾？

原PO困擾引起網友共鳴，紛紛留言，「電扇吹其實乾很快」、「電風扇吹一晚就乾了」、「吹風機吹乾」、「我也很納悶，但是看自助洗衣店生意也沒有特別好」、「我是半乾的衣服用熨斗，再掛在室內一下就會乾了」。

不少人也點名除濕機是好幫手，「除濕機正解」、「除濕機有乾衣模式」、「除濕機超快」、「密閉空間，除濕機開下去」、「除濕機加電風扇吹下去，門關起來」、「晾到半乾，拿進室內用除濕機」。