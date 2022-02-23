隨著美國每日新增確診人數在短短1個多月時間，由80幾萬降至8萬多人，多州已相繼取消戴口罩的規定。另外蘋果也根據當地指引調整，不再要求前往蘋果門市的顧客戴口罩。

美國約翰霍普金斯大學彙整的最新統計顯示，美國目前每天平均新增確診數約8.4萬例，與1月15日創下的80多萬例疫情高峰相比，確診數已銳減9成。而且全美各地的確診病例都出現下滑，過去2周美國所有地區的每天平均新增確診數減少至少四成。

住院率也大幅下滑。美國衛生及公共服務部的7天平均數據指出，截至2月21日約有6.6萬名的確診病患住院，也低於1月20日所創的15.9萬名高峰。

通常落後確診數增加約有幾周時間的死亡人數也有減少跡象。2月1日平均每日死亡人數曾升高到近2600人的1年最高水平，目前則降至2000人以下。

白宮防疫協調官員齊安茲（Jeff Zients）上周進行簡報時，對於全美確診與住院人數雙雙驟減倍感振奮。

儘管美國疫情已開始好轉，不過約翰霍普金斯大學流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）警告，比Omicron更具傳染力的亞型變異株BA.2可能減緩復甦疫情結束，但還不至於引發冬季確診數激增。她指出在這波Omicron疫情過後，美國許多民眾都獲得一定的免疫力。

由於從多項數據看來，美國Omicron的疫情浪潮已經逐漸消退，民眾也開始渴望擺脫防疫限制、回歸正常生活。加州已在上周率先推出新的疫情策略，將病毒視為可控制的風險來應對。此外加州與紐約州也將在下月取消室內公共場所戴口罩的規定，不過學校戴口罩規定仍然沒有解禁。紐澤西州也宣布3月起解除學校戴口罩的措施。

蘋果也表示將根據各州指引調整，不再要求到蘋果商店的顧客必須戴口罩。但是員工戴口罩規定則仍舊繼續維持。