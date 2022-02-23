不少長輩仍保有結婚要「門當戶對」的傳統觀念，一名女網友哭訴，男友的教授媽媽很反對他們在一起，時常逼問男友「為什麼偏偏要選一個會讓你生活很辛苦的人交往」，認為她薪水低，花蓮的房產也不值錢，讓她氣憤直呼「攻擊我本人就算了，沒有必要攻擊我的家庭」。

原PO在網路論壇Dcard發文透露，身為大學教授的男友媽媽很反對他們交往，總是傳訊息逼問男友，「你不打算跟一個白富美在一起嗎」、「從小教你四書五經，你為什麼偏偏要選一個會讓你生活很辛苦的人交往」、「你女友家裡在花蓮鄉下有什麼有價值的房產嗎」。

如此誇張的行徑讓原PO忍不住直呼「真的很可笑」，表示她和男友的薪水平均約6萬元，且各自都未滿30歲，「不曉得阿姨在我這年紀時到底有多厲害」。所幸她的男友立場明確，也覺得自己的媽媽觀念比較傳統，所以才將這些訊息給她看，讓她有心理準備。

原PO直言，「攻擊我本人就算了，沒有必要攻擊我的家庭」，她也認為，男友的媽媽獨自扶養他長大很辛苦，並不奢望能改變她的價值觀，但也不會認同那些強壓在她身上的刻板印象，「我也是人生父母養，還有，花蓮房產漲很多好嗎」。

貼文一出，不少網友力挺原PO，紛紛留言表示，「白富美又不是想娶就能娶，她是覺得兒子是高富帥嗎」、「不就是個大學教授的兒子 我還以為是什麼皇室貴族勒」、「猜她應該是想要兒子交個也是書香世家的吧」、「花蓮到底怎麼了」、「好險妳男友腦袋正常」、「這時候男友的立場、意見就很重要了，適不適合繼續走下去還是得看男友」。