網路上被瘋傳的迷因梗圖(meme)往往不用加以贅述，一張圖搭配一句話，就能傳達某一想法，或是被模仿再製的流行梗。美國駐烏克大使館昨(22)在官方推特發布一張迷因圖引發熱議，許多人質疑此舉無意間默認了普丁聲稱「烏是俄不可分割的一部分」這番言論，使得這波操作原意是諷刺俄羅斯最後卻變了調。
《獨立報》(The Independent)報導，美國駐烏克蘭大使館昨(22)在推特發布一張比較基輔與莫斯科兩個城市景象的歷史進程迷因圖，分別在996、1011、1070和1108年四個時期，可以看到上方四張位於基輔，由左而右分別是基輔聖母安息教堂(Desyatynna Church)、聖索菲亞大教堂(St. Sophia’s Cathedral)、韋多比奇修道院(Vydubychi Monastery)以及聖米迦勒金頂修道院(St. Michael’s Golden-Domed Monastery)；對比下方莫斯科四個時期都是原始森林，景物依舊。
這張迷因梗圖原意是要回應普丁21日公開表示「烏克蘭完全是由俄羅斯創造的」，強調烏國為俄羅斯不可分割的一部分。大使館試圖將俄羅斯塑造成一個缺乏歷史遺跡和文化底蘊的國家，與烏國完全截然不同。貼文一出，短短幾個小時就累積超過10萬次按讚，許多網友紛紛表示稱讚反將普丁一軍。然而，也有人認為這是默認了普丁的世界觀，並質疑:「這不是肯定了烏克蘭是俄羅斯的搖籃嗎?」美國《國家評論》的作家多爾蒂(Michael Brendan Dougherty)也痛批:「大使館不留在基輔做該做的事，卻逃到波蘭自保。」
俄羅斯作家克里昂(David Klion)針對迷因圖發文回應:「傳統的俄羅斯歷史敘述提到，俄文明起源於10世紀的基輔，這就是為什麼烏克蘭永遠屬於俄羅斯…」
俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日承認，烏東2個親俄分離區頓內次克與盧甘斯克為主權獨立國家後，今天(23)又拋下震撼彈宣布與兩個獨立共和國建交。
因為俄羅斯的威脅來勢洶洶，隨時都可能面臨被襲擊的危險，因此美國駐烏克蘭大使館從首都基輔(Kiev)遷到西部利維夫市（Lviv）。
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