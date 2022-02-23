網路上被瘋傳的迷因梗圖(meme)往往不用加以贅述，一張圖搭配一句話，就能傳達某一想法，或是被模仿再製的流行梗。美國駐烏克大使館昨(22)在官方推特發布一張迷因圖引發熱議，許多人質疑此舉無意間默認了普丁聲稱「烏是俄不可分割的一部分」這番言論，使得這波操作原意是諷刺俄羅斯最後卻變了調。

《獨立報》(The Independent)報導，美國駐烏克蘭大使館昨(22)在推特發布一張比較基輔與莫斯科兩個城市景象的歷史進程迷因圖，分別在996、1011、1070和1108年四個時期，可以看到上方四張位於基輔，由左而右分別是基輔聖母安息教堂(Desyatynna Church)、聖索菲亞大教堂(St. Sophia’s Cathedral)、韋多比奇修道院(Vydubychi Monastery)以及聖米迦勒金頂修道院(St. Michael’s Golden-Domed Monastery)；對比下方莫斯科四個時期都是原始森林，景物依舊。

這張迷因梗圖原意是要回應普丁21日公開表示「烏克蘭完全是由俄羅斯創造的」，強調烏國為俄羅斯不可分割的一部分。大使館試圖將俄羅斯塑造成一個缺乏歷史遺跡和文化底蘊的國家，與烏國完全截然不同。貼文一出，短短幾個小時就累積超過10萬次按讚，許多網友紛紛表示稱讚反將普丁一軍。然而，也有人認為這是默認了普丁的世界觀，並質疑:「這不是肯定了烏克蘭是俄羅斯的搖籃嗎?」美國《國家評論》的作家多爾蒂(Michael Brendan Dougherty)也痛批:「大使館不留在基輔做該做的事，卻逃到波蘭自保。」

俄羅斯作家克里昂(David Klion)針對迷因圖發文回應:「傳統的俄羅斯歷史敘述提到，俄文明起源於10世紀的基輔，這就是為什麼烏克蘭永遠屬於俄羅斯…」

A conventional Russian account of history holds that Russian civilization originated in 10th century Kiev (as they'd spell it) and that this is why Ukraine belongs forever in Russia's orbit, so I'm not sure why this is an own... https://t.co/Ygvbre5o6K — David Klion (@DavidKlion) February 22, 2022

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日承認，烏東2個親俄分離區頓內次克與盧甘斯克為主權獨立國家後，今天(23)又拋下震撼彈宣布與兩個獨立共和國建交。

因為俄羅斯的威脅來勢洶洶，隨時都可能面臨被襲擊的危險，因此美國駐烏克蘭大使館從首都基輔(Kiev)遷到西部利維夫市（Lviv）。