俄烏衝突升級與國際社會對俄祭出制裁，將引爆能源與糧食價格急漲，並進一步加劇美歐通膨壓力。貝萊德投資機構甚至警告央行可能被迫要與通膨共存。

RSM顧問公司首席經濟學家布魯蘇拉思（Joseph Brusuelas）預測，一旦俄羅斯全面入侵烏克蘭，國際油價恐飆到每桶約110美元，這不僅讓美國未來一年國內生產毛額（GDP）折損1％，未來3到6個月的通膨率也將增加2.8個百分點到10％以上。一旦美國消費者物價指數（CPI）年增率衝上10％，將創1981年10月來最高。

紐約梅隆銀行市場策略長坦納高瑟（Daniel Tenengauzer）表示，為制裁俄國進軍烏克蘭的，德國已停止北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管線的使用，他認為此舉在未來數年將對歐洲通膨造成明顯衝擊。歐盟統計局周三（23日）發布歐元區1月CPI最終數據，年增率來到5.1％、月增率則為0.3％。

他還同意布魯蘇拉思的看法，表示在能源成本帶動，美國通膨可能升抵10％。

貝萊德投資機構（BlackRock Investment Institute）分析師柏文（Jean Boivin）先前已發布預警，聲稱全球央行可能被迫要「與通膨共存」的現實。他還補充若央行為對抗通膨而激進升息，「只會擊沉尚未完全復甦的經濟景氣」。

除了能源價格將受俄烏戰火而一路狂奔，糧食價格也將跟著飆高。這要是歐洲仰賴的小麥、大麥與黑麥，大多產自烏克蘭，後者也是玉米主要產地。諮詢公司Kearney資深合夥人Per Hong指出，若烏克蘭核心農業區被親俄人士占領，糧食價格將再度引爆新一波的價格震撼。

採購技術公司Keelvar創辦人兼執行長霍蘭德（Alan Holland）也警告俄烏衝突時間如果拖久，今秋麵包恐將出現短缺，並推升物價續揚。小麥和玉米價格今年雙雙走高。芝加哥小麥期貨今年來已漲12％，玉米期貨價更飆升14.5％。