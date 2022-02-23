無黨籍立委高金素梅22日表態，「不會去選高雄市長」。不過，有媒體報導稱，高不選後，藍營有熱戰派認為，要在南台灣打出一場勝戰，必續複製2018年空戰打法，因此他們主張，改由台北市議員羅智強出戰，與同樣高聲量的台南市議員謝龍介組成「強龍連線」，聲量與話題性十足。但另有冷戰派則認為，前高雄市民政局長曹桓榮有意選高雄，加上立委陳以信也有意參選台南市長，亦可組成「榮信連線」打一場不具爭議的選戰。

高金素梅22日在臉書上發文表示，近期有各種有關她將轉戰其他位置的訊息仍在流傳，這讓她不得不再次公開說明：「我信守對族人同胞的承諾！我一直是『原住民族立法委員』，我從未與任何政黨人士討論轉戰可能性！我不知道轉戰訊息從何而來！我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長」。

據「信傳媒」23日報導，藍營呼聲最高的南二都(台南、高雄)人選「金龍連線」(台南謝龍介、高雄高金素梅)，因高金素梅婉拒而告吹。因而出現「熱戰派」和「冷戰派」2種聲音。

熱戰派認為，要在南台灣打出一場勝戰，必續複製2018年空戰打法，因此他們主張，改由台北市議員羅智強出戰，與同樣高聲量的台南市議員謝龍介組成「強龍連線」，聲量與話題性十足。但另有冷戰派則認為，前高雄市民政局長曹桓榮有意選高雄，加上立委陳以信也有意參選台南市長，亦可組成「榮信連線」打一場平順選戰，不會有過多激情，因為民進黨希望藍營派出爭議大的人選來選高雄。