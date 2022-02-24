小米最好入手的高CP值機種Redmi Note系列，終於又有全新的「Redmi Note 11S」登台，主打在不到7000元的同價位中，搭載了旗艦級1億像素AI四鏡頭相機，還有1600萬像素自拍鏡頭，以打造「億像素全民機」，同時還有6.43吋90Hz AMOLED螢幕，支援90Hz螢幕更新率，以及立體聲雙喇叭音訊系統，再配上MediaTek Helio G96處理器，最高可達2.05GHz的八核心處理器，以及ARM Mali-G57 MC2 GPU，搭配多層石墨及銅箔的水冷技術，以10005m㎡的散熱面積為機身進行有效散熱，加上5000mAh電量、支援33W Pro快速充電，不管打手遊或看影片都能長時間享受在沉浸式的體驗中。

Redmi Note 11S推出珍珠白、暮光藍、石墨灰 3色，6GB+128GB版本，定價6999元。（小米提供）

Redmi Note 11S推出珍珠白、暮光藍、石墨灰 3色，6GB+128GB版本，定價6999元，還享YouTube Premium二個月免費試用，明（24日）起至3月3日前在指定開放預購，完成預購將獲專屬預購禮Redmi Buds 3 Lite，3月4日起正式全面上市。另小米台灣官方Facebook粉絲專頁於3月3日前，發起「不畏什麼」故事徵件活動，按讚小米台灣Facebook粉絲專頁，分享你曾經熱血挑戰、不畏艱難的經驗，即有機會抽「億像素全民機」Redmi Note 11S，還有機會將故事拍成影片。