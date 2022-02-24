俄羅斯總統普丁簽署國會（杜馬）所通過的法案，正式承認烏克蘭東部的兩個俄語區是「主權獨立的國家」，俄軍也隨即以維持和平部隊之姿，開進烏克蘭東部邊境。郭正亮指出，烏克蘭總統澤倫斯基如果夠聰明，就不應該把「加入北約」入憲，有點是小朋友惹禍，抱住大腿在哭訴「大哥都不要我」。

前民進黨立委郭正亮分析，美國提出譴責用語是「侵犯烏克蘭主權」，可是並沒有說「侵略，Invasion」。因為頓內次克和盧甘斯克這兩個共和國是獨立的，烏克蘭也沒有在管他了，俄羅斯軍隊是「進入」，理由是烏克蘭軍隊要欺負這兩國的俄羅斯人，還說是種族滅絕，所以是保護俄羅斯兄弟們，但沒有採取軍事行動，沒有戰火，沒有打起來。

郭正亮23日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》說，頓內次克和盧甘斯克兩國是有主權、但沒被承認的狀態。而最丟臉的是拜登宣布要制裁這兩個共和國，不覺得很可笑？拜登怎不去制裁俄羅斯？頓內次克和盧甘斯克自認為是受害者，找俄羅斯來圍事，結果拜登竟然不是制裁俄羅斯，制裁這兩個小共和國是什麼邏輯？

郭正亮指出，烏克蘭總統澤倫斯基如果夠聰明，就不應該把「加入北約」入憲，把自己卡死。應該要留政治彈性運用。「我認為美德法都有點生氣」，自己惹的禍自己了斷，美德法怎可能公開承諾不會讓烏克蘭加入北約？多沒面子。澤倫斯基自己惹出來的自己要收拾，但澤倫斯基拒絕，有點是抱住大國的大腿，小朋友惹禍，抱住大腿在哭訴「大哥都不要我」。

郭正亮坦言，烏克蘭很不幸，歷來總統都是財閥推出來的，政策亂到極點。否則是糧食大國，面積歐洲第二，很多原物料礦產，也有工業，結果人均GDP不到4000美元。當初聽信美國承諾，放棄核武，美國該來的經濟援助也沒有來。郭正亮認為，烏克蘭就是謀國者一路自私貪汙腦袋不清楚，因此，收尾關鍵還是澤倫斯基。