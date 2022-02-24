2022台北市長選戰增添變數？資深媒體人彭文正23日表示，自己近期被多人勸進選台北市長，自己的看法是這樣，他要衛福部長陳時中注意聽，如果要出來選台北市的話，我一定是看不慣陳時中，看不慣到一個程度，我要出來陪他，但「我目前沒有這個想法」。

彭文正23日在其主持網路節目「政經關不了表示，最近有很多人勸他選台北長，自己的看法是這樣，陳時中注意聽了，「我今天如果要出來選舉、選台北市的話，我一定看不慣8分鐘，看不慣到一個程度，但「我目前沒有這個想法」。陳時中今天如果可以出來選台北市長，那我就要說，真的是在考驗台北市民的平均智商在56以上嗎？

彭文正直言，今天有些人認為，陳時中身為防疫指揮官有功，但若放諸全世界來看，防疫是整體社會平衡，自己若是陳時中，自己未來從疫情指揮官卸任後，會移民阿拉斯加、移民北極，如果這樣的人要出來選台北市長，那我一定奉陪（不是參選），如影隨形的跟著你，跟追蔡英文論文門一樣，天天追著陳時中，因為這個人真的太離譜，品行太糟糕。