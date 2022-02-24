面對俄羅斯19萬大軍壓境，烏克蘭軍方已發布動員令，徵召18至60歲的預備役軍人備戰，兩國一觸即發之勢，引發台灣網友討論起徵召除役年齡、60歲被叫上戰場會不會太老，也有人點出預備役的戰場任務其實很殘酷。

烏克蘭下令徵召預備役軍人，PTT網友發文討論，國防部去年研議50歲以下的後備軍人回來教召被罵翻，如今烏克蘭直接把60歲阿公都找來了，如果60歲也要上戰場，「發槍之前是不是要先發迷彩助行器？」

貼文引起網友留言，認為60歲可能太吃力，「可能要配輪椅，手要拿槍拐杖不方便」、「助聽器也順便發」、「年輕人先抓出來，再叫老的上也不遲」、「現代戰爭本來就整體戰，沒在跟你分軍人平民的」、「你我都是分母」、「人家有年輕人，台灣有嗎？」

也有網友點出預備役軍人通常會是前線首波防禦主力，「你要去海邊協助承受第一擊，保留有戰力志願役承受第二擊」、「60歲是人牆肉墊啊，年齡依序向下」、「有錢人早就逃出國，窮人韭菜當砲灰」、「招人擋一波讓大官跑」、「養一堆正規軍，戰爭時找預備軍」。