無黨籍立委高金素梅22日表態「不會去選高雄市長」。不過，有媒體報導稱，高金素梅不選，可能是在擔憂，若投入縣市長選舉，選戰過程中勢必會被要求辭去立委，否則招致「帶職參選」非議；但如果最後沒有當選，恐怕「賠了夫人又折兵」，因此乾脆不選。

高金素梅22日在臉書上發文表示，近期有各種有關她將轉戰其他位置的訊息仍在流傳，這讓她不得不再次公開說明：「我信守對族人同胞的承諾！我一直是『原住民族立法委員』，我從未與任何政黨人士討論轉戰可能性！我不知道轉戰訊息從何而來！我不會去選高雄市長！我不會去選任何縣市長」。

至於高金素梅為何婉拒參選高雄市長？據「信傳媒」23日報導，高金素梅是在擔憂，若投入縣市長選舉，選戰過程中勢必會被要求辭去立委，否則招致「帶職參選」非議；但如果最後沒有當選，恐怕「賠了夫人又折兵」，因此乾脆不選。

報導亦指出，藍營有熱戰派認為，要在南台灣打出一場勝戰，必續複製2018年前高雄市長韓國瑜空戰打法，因此他們主張，改由台北市議員羅智強出戰，與同樣高聲量的台南市議員謝龍介組成「強龍連線」，聲量與話題性十足。