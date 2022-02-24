血拚族一年一度的大事來臨！微風六館於2/24(四)-3/27(日)推出微風卡友刷購GO，只要刷聯邦銀行、微風聯名卡、玉山銀行、玉山臺北南山廣場卡、花旗銀行、匯豐銀行、中國信託、星展銀行、國泰世華信用卡，累積消費達指定門檻區間，即可兌換該門檻酬賓券回饋，最高可享10%回饋！

3月迎來春日氣息，微風也將注入新品牌：微風廣場「GUCCI」上半年度進行大改裝，引進全新店型，增加高級珠寶、女裝系列商品與獨家訂製包款，也將增設VIP Room；另外，包含《捲捲人生奶油捲專賣店》、《RETREEV蕊琦芙》、《Hennessy軒尼詩》等限定店，提供消費者全新的購物享受；此外，3月份更有多個精彩互動活動，像是現場爵士表演、日本公主展、孩童和服體驗、花藝工作坊及抽獎等等，豐富你的2、3月！

銀行信用卡滿額回饋最高10% 消費滿萬加贈2000點 點數放大10倍送

微風這次攜手聯邦銀行、微風聯名卡、玉山銀行、玉山臺北南山廣場卡、花旗銀行、匯豐銀行、中國信託、星展銀行、國泰世華等，在活動期間2/24(四)-3/27(日)憑微風積點禮遇會員，於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山、微風台北車站六館消費，跨館消費累計達指定門檻即可兌換該門檻酬賓券回饋，最高享優惠7%回饋金；此外，使用微風聯名卡、花旗銀行、匯豐銀行、星展銀行指定銀行卡，更享滿額禮加碼最高2%回饋，再加38婦女節限時點數雙重送，回饋可達10%，跨館累計不設限，刷卡回饋金賺滿滿。

會員卡友刷購GO指定銀行消費滿額回饋門檻表。(圖/微風提供)

此外，特別針對單筆滿額消費推出加碼點數！活動期間2/24(四)-3/27(日)，凡於微風廣場、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山持Breeze Pay 綁定微風聯名卡、聯邦銀行、玉山臺北南山廣場聯名卡及花旗銀行，單筆消費達$10,000(含)以上，即可獲得2000點，每會員活動期間限回饋乙次。

3月進駐春季新櫃 GUCCI增設VIP Room

3月迎來春日氣息，微風也將注入新品牌、引進全新店型！像是微風廣場的GUCCI預計上半年度進行大改裝，將引進高級珠寶、增加女裝系列與獨家訂製包款，還會特別增設VIP Room，提供消費者不一樣的奢華享受；微風信義則帶來全台獨家的「Hennessy Pop-Up Store」，即將於3/4登場至6/30。

微風信義Hennessy軒尼詩店櫃示意圖。(圖/微風提供)

FENDI男裝店也將進行上半年度改裝，打造微風信義FENDI男女裝全新概念店；微風南京則引進超人氣此生必吃的「捲捲人生奶油捲專賣店」；微風台北車站進駐一個月內創造瑪德蓮超過5千盒銷量的超人氣甜點店「open it」；微風南山也引進獨家Pop-Up Store「RETREEV 蕊琦芙」，RETREEV所含的靈芝多醣體成份頗受好評，期間限定至4/12。

微風南山 RETREEV 蕊琦芙形象圖，網路人氣保養品，首間實體店期間限定至4/12。(圖/微風提供)

微風南京引進超人氣「捲捲人生奶油捲專賣店」。(圖/微風提供)

現場爵士樂、和服體驗、花藝課程超多元

微風在3月份更推出多元有趣的現場互動活動，像是3/12(六)16:00-19:00於微風廣場的1F圓棟區，舉行【午後女伶 輕鬆優雅的午後時光時光】，邀請到多利安音樂藝術現場表演爵士樂。

微風南京則於2/24(四)-3/25(五)，在2F電梯梯廳舉辦日本公主展，適合一家大小共同體驗濃濃日式文化；3/5(六)13:00-15:00則針對3歲半至國小六年級以下孩童，舉辦【小小和服體驗 手舞足蹈日式風情】，即日起至2/27(日)23:59，可先至微風南京FB粉絲專頁填寫線上google表單免費報名。

微風南山在B1童裝區外，3/19 (六) 16:00-17:00則有【春日花藝工作坊】課程，活動期間憑會員當日累計消費5,000元或以上之發票，即可於贈獎處預約與浪花主理人陳艾琳合作，透過精選的當季特色花材搭配不同花器，為空間增添迷人氣息療癒心靈。

微風南山3/19 (六) 16:00-17:00的【春日花藝工作坊】，會員於2/24(四)-3/15(二)於微風南山單日累計5,000元(含)以上之發票，即可預約參加。由浪花主理人陳艾琳透過當季特色花材搭配，為空間一同增添迷人氣息療癒心靈。(圖/微風提供)

無論是想要刷卡滿額賺回饋金，還是滿額發票兌換禮券、參加抽獎，都能在微風卡友專屬日一網打盡！