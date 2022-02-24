造成視力不良的原因有許多，除了長者的視力老化、年輕人用眼方式不正確而導致的近視外，長時間使用3C產品加速眼睛疲勞也是一大主因。不過要提醒的是，一般認為室內光源夠亮是護眼關鍵，但眼科醫師直言，室內光源若是燈光選錯顏色、炫光、反光、背光等，也都會影響視力健康。

怡碩視光眼科院長吳怡頡醫師表示，門診時收治國小二年級的張小弟，從初診到二次診察，短短三個月間，張小弟近視度數竟暴增百度，為正常速率的4倍。經過詳細諮詢後發現，原來這段期間孩子與父母都居家上課、工作，用眼時間倍增；同時居家燈光配置不良，都加重了眼睛負擔。

眼科醫師陳瑩山指出，家中光源絕對不是「夠亮就好」，他提出家中的燈源3害，若未注意都很傷眼：

1.選錯顏色：

陳瑩山醫師提醒，選購燈泡、燈管時，除了亮度之外，也應注意色溫（光的顏色，CCT）。他建議，居家書房，白天可以選用光色較白（5000K或以上）的光源，讓閱讀時專注力較高；夜間或住家臥室可以選擇偏黃低色溫（3000K），低藍光有益睡眠；一般溫白色（4000K～5000K）則適用於各種場合。

2.眩光、反光

炫光是指光源反光所造成視覺干擾。當燈具產生眩光時，會讓眼睛的對比敏感度變差，必須靠眼睛肌肉調節視物，大大增加眼睛負擔，長期下來就會導致眼睛疲倦、視力受損。除了燈光直射造成直接眩光外，由螢幕、鏡子、物體所反射的間接炫光，也是傷眼光線的來源。

眼科醫師建議，日常家中照明來源，最好採用「見光不見燈」的間接照明。此外桌面盡量選擇深色、粗糙的材質，較不容易出現眩光或反光。過去很多辦公室桌面會使用玻璃桌墊，容易出現反射光，對眼睛傷害大。

怡碩視光眼科吳怡頡院長分析近年影響國人視力衰退關鍵因素，分享正確視力校正方法和適合族群。(圖/亨泰光學提供)

3.天然光源：

醫師指出，天然光源如陽光雖好，但要小心別讓眼睛直接面對或是背對窗戶。一般室內閱讀照度約500Lux（照度單位），太陽在正午時照度約2萬Lux，透過窗戶引進室內的光有可能讓視野內照度差10倍以上，造成眼睛適應不良；背對窗戶做事，也容易在桌面出現陰影，對比更為強烈，對眼睛也很傷。

此外，吳怡頡醫師強調，過去曾有求診民眾表示，家中燈泡都選瓦數最高的，確保光線充足。但事實上，過量光線也會造成刺眼，燈具真的不是只講究亮度就好。同時，被照面的光源最好一致，讓室內的每處都一樣亮，避免因為對比光過強而造成眼睛殘影。

醫師也呼籲，定期接受視力檢查、避免長時間用眼及多戶外運動，以確保眼睛能有足夠的休息時間、攝取均衡的營養以及注意室內光源的選擇，都是預防視力衰退的重要原則。