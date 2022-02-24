今天冬天特別冷，不少鼻過敏患者清晨一起床頻頻打噴嚏，鼻塞、或鼻水直流，有人為此隨身攜帶鼻噴劑，只要不舒服就噴。台北市藥師公會理事長張文靜提醒，鼻噴劑成分種類眾多，如為血管收縮劑，可不能長期使用，否則鼻塞更嚴重，甚至引發「反彈性鼻炎」。

一般來說，鼻噴劑成分可分為類固醇、抗組織胺、鼻黏膜血管收縮等3大類，其中以類固醇鼻噴劑較為常見，可有效改善鼻黏膜發炎，緩解打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛癢等症狀，不過，作用較慢，需連續使用1週以上才能達到最佳效果。

張文靜表示，許多人一聽到「類固醇」3個字，就擔心副作用，其實類固醇鼻噴劑成分相當低，且作用於局部，副作用極低，可以安心使用。建議持續使用3個月以上，才能改善鼻腔黏膜組織結構。

張文靜說，只要打噴嚏，就會傷及鼻腔黏膜組織，至於過敏則導致鼻黏膜處於發炎狀態，如果長期使用類固醇鼻噴劑，就能降低發炎，逐漸修補受損組織。

至於鼻黏膜血管收縮劑，治療效果顯著，可以快速收縮鼻腔黏膜血管，消除鼻黏膜腫脹及鼻充血，改善鼻塞、流鼻水狀況，適用於救急或短期使用，但不建議連續1週以上，一旦過度使用，恐導致鼻腔血管疲乏彈性，無法收縮，讓鼻塞更嚴重，造成「反彈性鼻炎」。

張文靜建議，類固醇鼻噴劑、鼻黏膜血管收縮劑可交替使用，鼻黏膜血管收縮劑用來「救急」，緩解症狀，解決當下的不舒服，但平常仍可持續使用類固醇鼻噴劑，來強壯鼻黏膜組織。

另有抗組織胺鼻噴劑，可減緩流鼻水、打噴嚏及鼻部搔癢等症狀，作用比類固醇鼻噴劑快，但緩解鼻塞效果略遜一籌。使用抗組織胺鼻噴劑，藥品如倒流到口腔，容易產生苦味。

至於如何正確使用鼻噴劑，食藥署提出5大注意事項：

1.開封前須充分搖動藥瓶，並先對空噴壓數次，直到有藥劑噴出為止，確保噴出劑量一致。

2.使用鼻噴劑前先清潔鼻腔，讓噴霧能順利進入鼻腔，發揮最好效果。

3.使用時頭部保持直立，並稍微前傾，可避免藥品流入口腔。

4.完整按壓鼻噴劑1次，輕輕吸氣後閉氣數秒，以增加藥品在鼻腔滯留時間。

5.過程中若不慎流入口腔中，請立即漱口。使用完畢後，以乾淨紙巾清潔噴嘴，並確實蓋回蓋子。

食藥署表示，鼻塞成因多元，不一定都適用鼻噴劑，建議民眾應該就醫，由醫師評估原因、對症下藥，切勿自行隨意購買或盲從使用。使用鼻噴劑時，應依醫師處方指示的劑量及次數使用，不可自行增減劑量，以免影響療效。