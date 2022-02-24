寒流急凍全台，各地氣溫驟降，彰化地區下探10度以下低溫；彰基醫學中心自2月1日至22日早上09：00止，連續假期及入冬以來，緊急救護211位疑因氣溫下降誘發中風、心血管和腸胃道等急重症患者；彰基副院長周志中醫師提醒，老年人、慢性病患者，務必要強化頭頸和手腳保暖措施，按時服藥。

●22天內11人主動脈剝離、10人心肌梗塞、108人腦中風

周志中表示，最近寒流肆虐，彰化地區溫度下降到10度以下。從過年期間氣溫開始下降，2月1日至22日早上09：00，彰基急診部來診有10,211位，因為氣溫下降誘發的心臟血管疾病、中風、腸胃道出血、敗血症等急重症患者計211位，包括11例主動脈剝離、2例低體溫、21例OHCA（到院前心肺功能停止）、10例心肌梗塞、108例腦中風、8例嚴重腸胃道出血（檢傷一級）、2例食道靜脈瘤出血、49例敗血症；21例OHCA患者當中，14名為男性（內科10名，年齡54-96歲、外傷4名，29-42歲）；7名女性（皆為內科，66-84歲）

●長者、三高患者醫定要保暖 戴帽、圍巾、手套

周志中表示，寒流來時，最重要的是保暖，也就是「預防勝於治療」，家中有長者或三高（高血糖、高血脂、高血壓）族群，盡量要小心、不要出外，萬一必須出外的時候，一定要再次強調保暖。

建議可以圍條比較長的圍巾保護頸部，也可以當口罩，頭部可以戴帽子、雙手戴手套保暖，這個保暖措施，可以減少喪失體溫，增加到50到70百分比的禦寒功能。

果家中有人或長者發生呼吸困難、胸悶、胸痛，甚至左肩覺得不舒服，甚至覺得整個人意識比較昏迷、叫不大醒，一定要趕快叫119送到醫院做進一步的治療，如果沒有呼吸、心跳，脈搏意識不清，那當然就要開始做CPR（心肺復甦術），按壓與人工吹氣的比例為30比2，壓胸30下、吹兩口氣繼續急救，然後打電話叫119前來急救。

●凌晨起身一定要慢 側身坐起立刻穿外衣

當我們凌晨醒過來要起床的時候，最重要的一點是要非常的緩慢，可以的話就是能夠側身，慢慢把身體移動再坐起來等一段時間，旁邊一定要準備比較厚的衣服，趕快穿上保暖，因為冷的空氣有時候會讓血管一次就收縮，引起心臟病、中風、高血壓，然後慢慢下床後、再慢慢站起來。

周志中建議，如果年紀大了，旁邊有四腳椅子或拐杖，一定要拿給他使用；如果旁邊有電熱器，電熱器是很好，但是有時候長輩，因為節儉而半夜把插頭拿掉或關掉電源，建議家中年輕人要時常檢查，電源不要半夜被關掉，有失智長輩的話就要很小心；電暖器的安全使用方面，插頭、甚至插頭附近有很多的灰塵都要清理掉，避免電線走火。

●寒流一醒立刻彈起來 易發心臟病、中風