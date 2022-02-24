肥胖壞處又添一項，恐讓大腦加速老化、讓人變笨！刊登在《美國醫學會期刊（JAMA）》上的一項新研究發現，肥胖竟會加速腦部認知老化，且相較體脂率最低的族群，體脂率高的前25％族群的大腦認知表現，相當於認知老化快了3年。

為了要了解肥胖對腦部的影響，加拿大麥克馬斯特大學（McMaster University）研究團隊找來9千多名30～75歲、沒有心血管疾病的受試者，測量他們的體脂肪及內臟脂肪，並進行數字符號替換測試（DSST）和蒙特利爾認知評估（MoCA）等認知測試。

結果發現，體脂肪太高的人在認知測試中的得分較低，尤其對於處理速度影響較明顯。義大醫院家庭暨社區醫學部預防醫學科主任洪暐傑表示，相較於許多歐美的研究，較少會出現黃種人，但這項研究有將1千多名東南亞人口列入分析，對於亞洲人來說更具有參考價值，且研究中大部分受試者有運用到核磁共振直接測量內臟脂肪，由於核磁共振成本較高，一般研究較少見到這樣的做法，也可明顯發現，內臟脂肪量愈多，認知分數反應就會愈差。

值得注意的是，中國醫藥大學新竹附設醫院胃鏡減重肥胖治療專家劉家嘉醫師點出，研究也觀察到大腦結構變化，包括海馬迴體積、皮質層的灰質和白質體積降低。一般來說，腦容量愈大愈聰明、認知功能愈好，但若是失智症患者的大腦則會不斷萎縮。灰質掌管思考能力；白質負責連絡和協調不同腦區，會影響學習力和自我控制力，海馬迴則負責儲存記憶。

過去已有諸多研究表明，肥胖與多種心血管危險因素相關，且心血管疾病與腦血管損傷也與認知障礙有關，不過研究在排除心血管危險因素與腦血管損傷的影響後，體脂增加的影響仍然存在，也就代表，肥胖也可能對認知功能產生獨立影響，「研究團隊認為，脂肪會釋放一種『促發炎脂肪激素』，導致身體、腦部不斷發炎，長期下來會造成腦神經受損，影響到大腦的認知功能，」洪暐傑解釋。

劉家嘉指出，大腦的認知功能退化原因很多，像是所謂的心血管疾病、腦血管病變，以及研究有提到的發炎因子，甚至腸內菌叢也會透過腸腦軸線影響大腦，肥胖患者的腸內菌叢和體重正常的人不同，有些研究也發現肥胖患者較容易罹患失智症、帕金森氏症。

「我們的研究結果表明，預防體脂肪過高或減少體脂肪，可能可以保護大腦認知功能，」主要研究作者、麥克馬斯特大學醫學院教授索尼婭．阿南德（Sonia Anand）說。但醫師們皆強調，這項研究只是觀察性研究，表示發現兩者間有關聯，並不能證明有因果關係，未來還需要更多研究佐證。

「雖然這篇研究只是一個相關性研究，但也提出一個方向，提醒民眾想要延緩退化，這也可能是可以努力的方向，且減脂本就對心血管、腦血管有益，因此不應該只看體重，也要注意自己的脂肪量以及肌肉量，」洪暐傑指出。

●肥胖恐害人變笨 專家揭預防關鍵

儘管只是觀察性研究，但可發現確實肥胖和認知功能間存在關聯，劉家嘉指出，「其實肥胖所造成的疾病很多，很多都是民眾不了解的，並不只是所謂的三高或代謝性疾病而已，現在愈來愈多研究發現和失智症、認知功能有關，也因此預防肥胖相當重要。」

體脂肪可分為皮下脂肪和內臟脂肪，其中和健康關聯更大的是容易囤積在腹部、腰圍、分布在肝、腎、胃周圍的內臟脂肪，且即使體重正常，若是腰圍超標、肚子變大，就要當心。

測量腰圍能判斷腹部肥胖程度，藉以反映內臟脂肪的堆積，也是判斷心血管疾病風險高低的重要指標。「一般台灣民眾在減重時，往往只重視數字，但其實肥胖醫學治療是以內臟脂肪為主，臨床發現很多人屬於肌少型肥胖，也就是體重、BMI數字都是正常的，但他的內臟脂肪已經超標，所以減重應該是減內臟脂肪，而不是針對體重，」劉家嘉說。

許多人為求速效，會嘗試減肥藥，但可能會對腎臟跟甲狀腺造成傷害，應尋求正確的方法，像是減重門診就會依照個人肥胖程度不同，給予不同的建議。那什麼才算是健康的減重速度呢？劉家嘉建議，若是以民眾自行減重來說，一週約減下0.5～1公斤算是合理範圍。

現今流行各式各樣的飲食法，但其實以長期來看，每個飲食法的效果大同小異，關鍵在於要選擇自己有辦法長期持續下去的健康飲食模式，才是最適合自己的，相對地效果也能比較持久，均衡飲食是根本，且要盡量以原型食物為主，避免加工食品。

洪暐傑強調，要減重仍就需要飲食控制搭配規律運動雙管齊下，才能有效消減脂肪。值得注意的是，想要消除內臟脂肪，以有氧運動的效果較佳，至於重量訓練有助增加肌肉量，對於提升基礎代謝率有幫助。「有氧運動也能促進很多大腦化學物質的分泌、血液循環及養分輸送，減少發炎、降壞膽固醇，有直接的心血管保護效果，有助延緩大腦退化，」劉家嘉說。

此外，睡眠對於減重及認知功能都很重要，劉家嘉在臨床上甚至看過不少病人光是調整睡眠，體重就有顯著的下降。

若是想要進行體重管理，洪暐傑也分享自己的小方法，就是早晚量一次體重，他笑說，光是每天量兩次體重追蹤、比較，就能有意識地提醒自己要飲食控制及運動。

肥胖是全球公認的慢性疾病之一，所引起的共病症相當多，劉家嘉指出，減重的好處多多，不管是使用哪一種方式減重，個人精準化醫療及使用正確的方式，並能「持之以恆」，徹底改變錯誤的生活型態，才是減重、維持健康體態與降低復胖率的首要方針。