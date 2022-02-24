買房是人生大事，下手前通常需要再三思量，但若還是「踩雷」只能無語問蒼天。有位網友分享朋友的悲慘經驗，砸下存了十多年的積蓄購買新成屋，沒想到裝潢時才聽師傅說隔壁要做成「日租套房」讓他感到相當傻眼，擔心未來人員出入變複雜，影響家中孩子的安全，此事引起網友們熱議，許多人建議可以提出檢舉，日租套房屬違法情形。

該名網友在臉書粉絲專頁《靠北建商2.0》上發文表示，朋友砸積蓄買新屋後，在裝修期間才得知隔壁要做成日租套房，而且整棟大樓有好幾間都是同樣狀況，不僅如此，這些屋主都是地主戶的親戚，就連管委會也都被地主戶把持。

這種狀況讓他們感到相當錯愕，原Po的朋友也擔心家中兩個國小年紀的女兒有安全疑慮，「想請教各位前輩，不知道有什麼可以因應的對策，找管委會看來是無望了，也讓各位版友機會教育，買房前真的要多打聽。」

此事引起網友們熱烈討論，許多人建議他可以向主管機關檢舉，「台北新成屋抓這抓很嚴吧，檢舉看看」、「照三餐檢舉」、「檢舉啊，等他們裝潢好再檢舉」、「以後等著變油壓按摩個人工作室」、「以後變成一樓一鳳了。」

不過有網友認為，不管隔壁是不是日租套房，只要遇到壞鄰居都麻煩，「現在很多都幾乎是買來出租投資的，也很多不是自住，而且就算自住，遇到不好的鄰居，你就不會覺得日租套房壞在哪裡了，不過有2位女兒，這位爸爸要加強安全觀念&危機意識，這點很重要。」