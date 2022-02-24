科學家在過去數十年間，針對蒼蠅、老鼠的大量動物實驗中發現，限制熱量攝取有助於延長生物體的壽命。不過，人體是否能夠因此得到相同益處，仍無大型實驗數據能夠直接證明。

耶魯大學研究團隊藉「健康族群熱量攝取限制試驗」（CALERIE，Comprehensive Assessment of Long-term Effects of Reducing Intake of Energy）的受試者，將試驗結果發表於《Science》期刊上。研究團隊宣稱，限制熱量影響了一種與延長健康壽命有關的蛋白質「PLA2G7」，確實能夠減少慢性發炎，也增加了T細胞的數量。

耶魯大學團隊將200多名參與者分為兩組，其中一組減少14%熱量攝取，另一組則照熱量攝取標準進食，定時檢測兩組的身體變化，分析熱量限制所產生的健康影響，並觀察是否也引起發炎機制、免疫反應的變化。

主要作者、耶魯大學衰老研究中心主任Vishwa Deep Dixit教授表示，身體長期處於慢性發炎狀態，是許多慢性疾病的誘因，明顯對壽命長短有負面影響。這項試驗主要探討的，就是「熱量限制」對免疫、代謝系統有何影響，如果真的有益，又是透過那一種內源性途徑達到效果？

(圖/潮健康提供)

●熱量限制改變微環境 讓胸腺製造更多T細胞

Dixit教授團隊分析的主要標的，是兩組受試者的「胸腺」變化（thymus）。胸腺位在心臟上方、鎖骨之下，是增進免疫細胞中的T細胞的重要腺體，T細胞又被稱為殺手細胞，能協助辨識外來感染源、清除感染細胞，是人體免疫系統的重要組成。

胸腺的衰老速度比其他器官更快，健康成年人在40歲時，70%的胸腺組織已被脂肪堵塞。隨著年齡增長，T細胞新增的數量減少，缺乏新製造的T細胞讓身體不擅長對抗新的病原體，這是老年人致病率及重症風險更大的原因之一。

實驗結果發現，熱量攝取減少14%的受試者，2年後的胸腺組織中脂肪更少，功能體積更大，表示胸腺生產製造的T細胞數量比研究開始時更多。相反地，沒有限制熱量的受試者，胸腺的功能體積沒有變化。

「讓胸腺恢復生機的結果，相當令人振奮，因為沒有類似的研究證據發現，這種情況會發生在人體身上！」Dixit教授表示，原先預計熱量限制攝取會對T細胞基因產生變化，不過最後測試發現，基因表達沒有變化。推測熱量限制的影響是發生在微環境之中，而不是在血液內的T細胞之中。

(圖/潮健康提供)

●脂肪影響基因表現 減少熱量就能降發炎

研究團隊也宣稱，限制熱量有助於減少脂肪，而脂肪組織會改變人體的代謝與抗發炎系統，以及動物身上影響壽命的基因表現。

Dixit教授研究團隊表示，採取熱量限制的受試者，體內「PLA2G7」（血小板活化因子乙酰水解酶）基因受到明顯抑制，而PLA2G7是一種由巨噬細胞產生的蛋白質，動物實驗發現，PLA2G7數量減少時，胸腺能維持更長的作用時間，也能減少體重上升，以及年齡增加造成的發炎問題。

另一個重要機轉則是「PLA2G7」與「NLRP3」發炎體有關。一旦NLRP3過度活化，可能會促進心血管疾病、第二型糖尿病、癌症、腎臟病、神經退化性疾病等發炎疾病的產生。而在老鼠實驗發現，降低PLA2G7能降低年老動物鼠的慢性發炎問題。種種證據皆顯示，代謝系統與免疫系統之間會產生交互作用。

Dixit教授宣稱，也許透過控制PLA2G7的基因表現，就能獲得類似限制熱量的好處，讓不適用於低熱量飲食的族群，也能擁有更健康的身體。

「至於哪種飲食法最好？是低碳、低脂、高蛋白、間歇性斷食，各種方法都還存在相當多的爭論，時間會證明，究竟哪些事情才是重要的！」Dixit教授指出，《CALERIE》是控制完備的大型研究，證明只要減少卡路里，不需要特定飲食方式就能產生免疫與代謝的好處，從公衛角度來看，確實帶來了更多希望。